Ministra Mediului ia în calcul desființarea operatorului de apă ESZ Prahova: „Ani de zile au cerut bani pentru fantasmagorii”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, pentru Cotidianul.ro, că ia în calcul desființarea operatorului de apă ESZ din județul Prahova, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Ministra de resort a acuzat că în județ sunt practicate printre cele mai mari prețuri la apă din întrega țară, prețuri care ar fi influențate inclusiv de organizarea operatorului de apă. Mai exact, Diana Buzoianu a precizat că salariile personalului din conducerea ESZ sunt foarte mari, iar compania și-a a cerut bani pentru „fantasmagorii” în ultimii ani.

„În acest moment am trimis corpul de control, analizăm o pleiadă de documente care să arate exact ce s-a întâmplat la nivel local. La nivel local eu am identificat și am ieșit public chiar să le cer demisia directorului Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, directorului operatorului ESZ, pentru că la nivel local nu au informat nici primarii, nici consiliile județene, nici ministerul că există un pericol de lipsă de acces la apă”, a spus Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului, trei instituții, Ministerul Mediului, Prefectura și Hidroelectrica, au întrebat explicit dacă există risc pentru alimentarea cu apă, iar autoritățile locale „au dat asigurări că nu există niciun pericol”.

„Nu mai există nicăieri această struțocămilă”

Buzoianu a descris ESZ ca fiind „o situație unică la nivel național”, un operator înființat în 2006 care preia doar o parte din procesul de tratare a apei.

„Nu mai există ale județe în care să ai un operator o companiei de la Apele Române care să se folosească doar de jumătate de proces și restul să fie de la o altă companie de la nivel de județ. Nu mai există nicăieri această struțocămilă. Fie este vorba de operatori privați în județe, fie este vorba de operatori care sunt din partea consiliului județean și se ocupă de tot procesul. În acest caz a fost înființată această companie care se ocupa de o parte din procesul de tratare, care, practic, este un loc în care, bineînțeles, sunt niște indemnizații foarte mari, salarii foarte mari”, a mai spus ministra de resort.

Ea a precizat că problema prețurilor ridicate la apă se datorează și structurii operatorului: „Empatic vorbind, la nivel de Prahova sunt unele dintre cele mai mari prețuri de apă din țară. Și asta se datorează și acestei situații. Sunt foarte mulți oameni care ridică întrebarea «de ce plătim un preț la apa atât de mare și, iată, de ce în situații de urgență, de exemplu, nu au fost pregătite exact autoritățile astea», care de-a lungul timpului au avut foarte mulți bani și au cerut foarte mulți bani pentru o grămadă de lucruri. Dacă vreți, vă pot da și niște exemple pentru ce au cerut bani în ultimii ani”, a continuat Buzoianu.

„Ani de zile au cerut bani pentru tot felul de fantasmagorii. În 2024 au cerut creșterea capitalului pentru un sistem GIS ultra performant, ca să monitorizeze un bazin de apă curată care nu mai avea apă în el de un an”, a mai spus ministra Mediului.

Despre desființarea operatorului, Buzoianu a spus că este „un scenariu de luat în considerare” după ce corpul de control își finalizează analiza: „Această structură nu funcționează corect. Prioritățile au fost sedii și programe SF, nu investițiile de bază. Este posibil să fie luată în considerare desființarea companiei, dar trebuie analizat procesul și metodele tranzitorii.”

„Nu poate să funcționeze statul într-un om”

Întrebată despre criticile venite din coaliție și opoziție, Buzoianu a spus că lucrările au fost gestionate integral la nivel local și că ministerul nu avea atribuții de avizare.

„Le răspund că există în acest stat o legislație și o responsabilitate a fiecarei autorități, tocmai ca fiecare om care își face treaba și este în funcție de conducere să înțeleagă că la final vor exista consecințe dacă nu își realizează atribuțile. Dacă o lucrare este gestionată de la nivel local și, de exemplu, această lucrare nu are nevoie de nicio semnătură din partea mea. N-a ajuns la semnătura ministrului pentru că nu are nevoie de semnătura ministrului. Fie că îl chema Diana Buzoianu, Mircea Fechet sau oricine altcineva în viitor nu are nevoie să dea semnătura, pentru că toată responsabilitatea implementării acestui proiect este la nivel local”, a mai spus Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu, ministra Mediului, este chemată luni, 8 decembrie, de la ora 16:00, în Parlament pentru a da explicații. Buzoianu a confirmat că va merge, dacă situația de la Paltinu nu impune altceva.

„Dacă nu există niciun fel de situație de criză care să apară în acest caz, da, voi merge, pentru că răspunsurile sunt obiective. Eu vreau să dezmint o grămadă de fake news-uri care au apărut. Atacurile politice din zilele acestea nu își au locul pentru că ele nu au niciun temei juridic, moral, nu au nimic în spate. Și este, da, o ocazie foarte bună, o platformă foarte bună, pentru a aduce adevărul în această dezbatere”, a conchis ministra Mediului.