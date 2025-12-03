AUR o cheamă pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, să dea explicații în Parlament în cazul celor 100.000 de oameni rămași fără apă 

AUR a depus miercuri solicitarea, care a fost și aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Astfel, Diana Buzoianu este chemată luni, 8 decembrie, de la ora 16:00, în Parlament pentru a da explicații după ce 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă potabilă.

Subiectul dezbaterii cerute de AUR pentru „Ora Guvernului”, unde invitată este Diana Buzoianu, este „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional și responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Diana Buzoianu, care acuză Apele Române și alte autorități locale că nu au avertizat-o că această situație ar putea avea loc, a anunțat, tot miercuri, că reluarea furnizării apei în județele Dâmbovița și Prahova va fi posibilă abia începând de săptămâna viitoare.

Nu e clar dacă ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, va accepta invitația. Întrebată de HotNews dacă se va prezenta luni la Parlament, Diana Buzoianu nu a transmis un răspuns până la ora publicării acestui material.

Zeci de mii de persoane, fără apa potabilă

Zeci de mii de oameni din 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Locuitorii din aceste zone primesc acum apă potabilă de la Rezervele de stat, în urma unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), prin care s-a aprobat acordarea de ajutor umanitar de urgență pentru localitățile afectate de lipsa apei potabile.

O moțiune simplă îndreptată împotriva ministrei Mediului, depusă de AUR, a picat la finalul lunii septembrie. Totuși, acum sunt voci din PSD, cum ar fi senatorul Daniel Zamfir, care cer demiterea Dianei Buzoianu.