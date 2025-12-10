Ministra Mediului: Nu-mi voi da demisia / Despre demiterea cerută de PSD: Nu există niciun scenariu în care Coaliția să poate șantaja un ministru

După ce PSD i-a cerut premierului Bolojan s-o demită, ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu are de gând să plece din funcție și că va continua reformele. Ea a susținut că, în criza apei din Prahova și Dâmbovița, Ministerul Mediului a fost înștiințat abia după patru zile de gravitatea situației.

Ea a fost întrebată de jurnaliști, într-o conferință de presă, dacă premierul Ilie Bolojan i-a cerut demisia. „Nu. Nu-mi voi da demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele”, a răspuns Buzăianu.

„Nu există niciun scenariu în care Coaliția aceasta poate să șantajeze orice ministru care vrea să facă reforme că, dacă nu ies reformele respective și dacă sunt blocate reformele respective, iese vreun partid din această coaliție. Nu există acest scenariu”, a continuat ea.

Potrivit lui Buzoianu, singura persoană care a creat un scandal național și a indus panică populației a fost directorul operatorului zonal de apă ESZ Prahova, care a mințit că ministerul ar fi pus presiune cei din teritoriu pentru a fi livrată apă nepotabilă la robinet.

„Lucru care s-a demonstrat că nu era adevărat. Mai mult, când s-au așezat la masă, a rezultat, din interpretarea legii, că se poate da apă menajeră în aceste condiții. DSP a aprobat aceste măsuri”.

Ministerul Mediului nu a fost informat de gravitatea situației nici măcar în timpul crizei

În plus, ea a subliniat că Ministerul Mediului nu a fost informat cât de gravă este situația nici măcar în timpul crizei.

„Chiar și ulterior incidentului, în timpul crizei, nu au fost anunțate informații vitale pentru minister. Era ziua a patra după incident, moment în care s-a anunțat închiderea centralei de la Brazi, care nu a fost comunicată nici măcar o singură dată în cele trei ședințe pentru situații de urgență care au avut loc în trei zile la rând. În aceste ședințe, care au durat ore în șir și s-au realizat pe parcursul a trei zile, nu a fost menționat nicio clipă riscul ca centrala de la Brazi să fie închisă, ceea ce arată că aceste autorități nu au înțeles nici măcar în ultimul moment responsabilitatea care era pe umerii lor”, a mai spus reprezentanta Ministerului Mediului.

Nu ministerul trebuia să le asigure oamenilor apa, ci responsabilii de la nivel local, a adăugat ea.

În prezent există apă menajeră în toate localitățile și DSP face analize pentru a vedea dacă este potabilă. Până acum, probele au confirmat că apa se poate bea, însă analizele nu au fost finalizate.