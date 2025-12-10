Sari direct la conținut
VIDEO Ministra Mediului trimite la Parchet raportul în cazul crizei apei din Prahova și anunță primele demiteri

VIDEO Ministra Mediului trimite la Parchet raportul în cazul crizei apei din Prahova și anunță primele demiteri
Diana Buzoianu. Inquam Photos / Malina Norocea

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa. De asemenea, Florin Ghiță, directorul de la Apele Române, și-a dat demisia de onoare, a mai spus ministrul.

De asemenea, raportul preliminar realizat de către Corpul de Control al Ministerului Mediului privind criza apei în județele Prahova și Dâmbovița a fost trimis Parchetului, a precizat Diana Buzoianu.

„Concluziile Raportului au fost deja trimise către Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Tocmai a fost emisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău Ialomiţa”, a declarat Buzoianu, citată de News.ro.

Directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, numit în urmă cu câteva săptămâni în această funcţie, şi-a prezentat demisia de onoare în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Ministra Mediului i-a mulţumit lui Ghiţă pentru activitatea sa, arătând că sub conducerea acestuia au crescut controalele, „care până acum păreau un mit în această instituţie”.

Diana Buzoianu a anunţat că locul lui Florin Ghiţă va fi preluat, interimar, de Sorin Rândaşu care va ocupa funcţia pentru o perioadă scurtă de timp. Florin Ghiţă se va întoarce pe funcţia pe care a deţinut-o anterior.

De asemenea, CA al ESZ Prahova va primi mandat pentru a-i demite pe directorul general şi directorul tehnic ai instituţiei.

„Noi analizăm, în perioada imediat următoare, redactarea hotărârii de Guvern care să desfiinţeze această companie cu totul pentru că oricum este o structură care şi-a arătat limitele şi în situaţii de criză, dar şi în activitatea de zi cu zi”, a declarat Diana Buzoianu.

