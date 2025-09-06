Explicațiile Jandarmeriei după fotografia cu Oana Țoiu cu un pahar de bere la meciul României cu Canada / Comentariul ironic al lui Dan Tanasă

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, și ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, au asistat la partida amicală dintre România și Canada, vineri seară, pe Arena Națională din București, potrivit imaginilor din mediul online.

Prezența Oanei Țoiu la meciul de pe Arena Națională, încheiat cu victoria Canadei (scor 0-3), a fost confirmată și de Ambasada SUA la București.

„Fotbalul ne aduce împreună! Adjunctul șefului misiunii, Alys Spensley, împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano și ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan se află în tribune, acolo unde echipa națională a României înfruntă Canada, într-un meci amical palpitant, în drumul spre Cupa Mondială FIFA 2026 – organizată în Statele Unite, Mexic și Canada”, a scris ambasada, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Precizările Jandarmeriei după fotografia cu șefa MAE și paharul cu bere

Oana Țoiu a fost surprinsă de camerele TV cu un pahar de bere în mână, însă Jandarmeria Română a precizat că pe Arena Națională nu au fost vândute bături alcoolice, ci bere fără alcool și gin fără alcool, potrivit Golazo.ro.

Potrivit Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, este interzisă vânzarea, distribuția sau consumul băuturilor alcoolice pe stadion, indiferent de tipul evenimentului.

„Organizatorul a pus la dispoziția spectatorilor bere fără alcool, oferită de sponsor, și gin fără alcool. De asemenea, în cadrul ședinței de cooperare organizată înaintea evenimentului sportiv, organizatorul a informat autoritățile relevante cu privire la aceste aspecte. Cu toate acestea, jandarmii au efectuat verificări suplimentare în spațiile arenei și nu au fost depistate băuturi alcoolice”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Instituția a mai afirmat „că, ori de câte ori jandarmii au constatat consum de alcool în stadioane pe timpul unor manifestări sportive, au fost aplicate măsuri ferme de sancționare contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare”.

Remarca lui Dan Tanasă (AUR)

Fotografia cu ministrul de Externe și paharul cu bere a fost distribuită și de deputatul AUR Dan Tanasă, care a făcut o remarcă ironică în descriere.

„Planeta: Discuții despre război și alianțe geostrategice… Țoiu: Hold my beer!”, a scris Dan Tanasă.