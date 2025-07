Ministru, după ce un stick cu preţuri a părăsit o instituţie publică: „Vor plăti pentru asta”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a fost prezent marți într-un dialog LIVE în redacția HotNews. Întrebările au ajuns la un recent subiect sensibil.

„Îmi asum ca toţi cei care blochează prin astfel de activităţi proiecte strategice pentru România vor fi pe prima pagină (a ziarelor, n.r.)”, a spus ministrul Sănătăţii, în interviul realizat marți la HotNews, atunci când a fost întrebat dacă e la curent investigaţia Snoop care arată că şeful agenţiei care gestionează proiecte de 1,8 miliarde de euro pentru trei spitale a cerut să-i fie puse pe stick-uri și pe hard disk-uri toate documentele tehnice ale proiectelor celor 3 spitale regionale.

Informațiile au părăsit instituția publică, au confirmat surse din instituție.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) a fost înființată în iunie 2022 ca parte din PNRR pentru implementarea proiectelor construirii spitalelor regionale. Ea este subordonată Ministerului Sănătății.

„Licitațiile sunt practic compromise”

Potrivit investigaţiei, șeful ANDIS a solicitat încă din primele zile de mandat să-i fie puse pe stick datele tehnice a tot ceea ce va urma să fie achiziționat pentru cele 3 spitale regionale. E vorba despre toate informațiile: de la lucrări de construcții, echipament medical, materiale medicale, mobilier la servicii IT și multe altele.

„Toate licitațiile următoare sunt practic compromise”, au explicat, pentru Snoop, surse care cunosc situaţia.

Şeful ANDIS a adus în instituţie şi doi consilieri „neremuneraţi”. Aceştia sunt Ion Preda, 73 ani, fostul șef SRI Constanța, general provenit din structura vechii Securități și Mihai Bărbuliceanu, 70 de ani, fost lider al Partidului Socialist Român.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a fost întrebat, la podcastul politic HotSpot de la HotNews, ce are de gând să facă în situaţia de la agenţia care gestionează proiecte de 1,8 miliarde de euro pentru cele trei spitale regionale.

El a spus că a chemat echipa ANDIS la minister pentru explicaţii şi a promis că persoanele care blochează proiecte strategice „vor fi pe prima pagină” a ziarelor.

Șeful este Mihai Daniel Pavel

„E vorba de o eventuală posibilă blocare a proiectelor şi acest lucru mă îngrijorează. Indiferent cât de dur sau de rău sună, voi găsi varianta prin care să protejez proiectele, pentru că obiectivul meu este să se construiască aceste spitale regionale”, a spus ministrul.

„Dacă au existat astfel de activităţi, acele persoane vor plăti pentru asta. Eu am solicitat (de la preşedintele ANDIS, Mihai Daniel Pavel, n.r.) o informare despre situaţia proiectelor şi despre informaţiile apărute în spaţiul public. Am primit acea informare. Am invitat toată echipa ANDIS, joi, la Ministerul Sănătăţii ca să dezbatem aspectele tehnice pe care eu le-am identificat în informare”, a explicat Alexandru Rogobete.

Demnitarul a spus că se va lămuri ce s-a întâmplat. „Vă asigur că voi comunica public acest lucru”, a asigurat ministrul Alexandru Rogobete.

Citește toată investigația Snoop.ro: Informații confidențiale scoase pe stick din instituția care face spitale regionale, dirijată de un fost șef SRI și un fost lider în Partidul Socialist