Ministrul Apărării explică de ce drona prăbuşită la Galați nu a fost interceptată. A zburat 4 minute în spațiul aerian național

„Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus”, iar drona care s-a prăbușit în muncipiul Galați a zburat la joasă înălţime, spune Radu Miruță, după incidentul cu drona rusească din zona Bariera Traian.

Drona căzută în Galați, în timpul unui atac rusesc în zona orașului ucrainean Reni, are încărcătură explozivă, iar autoritățile au evacuat peste 200 de localnici din zonă. Fragmentele vor fi preluate și duse într-o zonă sigură pentru a fi detonate, potrivit IGSU.

Punctul unde s-a prăbușit drona rusească în Galați, lovind un stâlp de electricitate și o anexă dintr-o curte, este la 14 kilometri de cea mai apropiată graniță ucraineană.

O dronă de tip Geran 2, model nou

Ministrul Apărării a dezvăluit tipul de dronă și a explicat de ce piloții armatei nu au interceptat-o.

„După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”, a transmis Ministrul Apărării, Radu Miruță, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, Armata Română „are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus”.

„Pentru zborul unor obiecte mici, la altitudini foarte joase, în zone cu relief care limitează capacitățile radar, sunt dezvoltate și integrate în sistemul național de monitorizare soluții radar „mobile”, locale, care “văd tot”. Dar da… numărul acestora este unul limitat și specialiștii militari le concentrează acolo unde riscurile sunt mai mari. Din evoluția atacurilor rusești în Ucraina aproape de granița României, până acum nu au fost indicii pentru o astfel de evoluție în zona în care s-au regăsit fragmentele de dronă azi-noapte”, a explicat Ministrul Apărării.

De asemenea, Radu Miruţă a transmis că Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina.

„În fiecare lună, MApN dezvolta soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente. Astfel, militarii Armatei Române acoperă în permanență riscuri care înainte erau neadresate. După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării a mai spus că este important ca lucrurile „să fie înţelese corect”.

„Nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate în orice condiții de relief, la altitudini mici”, a mai susținut Miruță.

„Dacă capabilitățile de apărare antiaeriană gândite și incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar și în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată și interceptată”, a conchis ministrul Apărării.

MApN: Drona a zburat deasupra lacului Brateş, la altitudine joasă

MApN a revenit sâmbătă după-amiază cu precizări în cazul dronei căzute la Galaţi, afirmând că o dronă rusească a zburat la joasă înălţime, deasupra lacului Brateş şi a lovit un atelier dintr-o gospodărie şi un stâlp de electricitate.

Armata a precizat, de asemenea, că piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean.

„Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere. Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”, a precizat MApN.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

„Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai transmis MApN.





