Unde e cartierul din Galați unde a căzut drona rusească și de unde a fost lansată – HARTĂ

Drona cu încărcătură explozivă care a ajuns în Galați în primele ore ale zilei de sâmbătă a căzut în zona mărginașă de nord a municipiului, cunoscută drept „Bariera Traian”, aproape de lacul Brateș, pe care l-a traversat în zbor.

Punctul unde s-a prăbușit drona rusească în Galați, lovind un stâlp de electricitate și o clădire dintr-o curte, fără a exploda, este la 14 kilometri de cea mai apropiată graniță ucraineană, mai exact de locul unde se întâlnesc frontierele Ucrainei, României și Republicii Moldova.

De asemenea, zona din Galați de unde au fost evacuați sute de oameni este la aproximativ 20 de kilometri de localitatea Reni de pe malul ucrainean al Dunării, care a fost atacată peste noapte de un val de drone.

De altfel, potrivit ministerului român al apărării, una dintre acestea a ajuns la marginea Galațiului.

Locul din Galați unde a căzut pe 25 aprilie drona rusească

„Radarele de la sol le-au urmărit. 15 drone au fost urmărite în permanent în proximitate a frontierei cu Ucraina, până au dispărut deasupra localității Reni, unde s-au raportat imediat explozii multiple. Se pare că una din drone a scăpat din acest roi lovind o proprietate în localitatea Galați”, a spus Cristian Popovici, purtător de cuvânt al MApN.

Drona din România probabil a fost lansată din Crimeea

Drona a ajuns în România în condițiile în care Rusia a desfășurat peste noapte un atac aerian combinat masiv asupra Ucrainei, folosind drone și diferite tipuri de rachete lansate din aer, de pe mare și de la sol.

Ținta principală a loviturilor rusești a fost Dnipro, dar au fost atacate și regiunile Harkov, Cernigău, Odesa, Kiev, plus regiunea sudică Odesa de la granița cu România.

Forțele rusești au lansat 666 de mijloace aeriene, dintre care 47 de rachete și 619 drone (Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri), potrivit forțelor aeriene ucrainene, care spun că au doborât 30 de rachete și 580 de drone.

Armata ucraineană a spus că o parte din valuri de drone au fost lansate de la Capul Ceauda din partea estică a Peninsulei Crimeea, o zonă des folosită de ruși pentru lansări de drone.

Mai multe conturi ucrainene de Telegram care urmăresc informațiile din surse deschise despre lansările de rachete și drone au realizat hărți cu atacul aerian de azi-noapte.

Potrivit acestora, dronele care au ajuns în sud-vestul regiunii Odesa, la granița cu România, au fost lansate din Crimeea și au traversat apele Mării Negre.