Drona doborâtă lângă platforma Neptun Deep „avea explozibil”, anunță Miruță, după ce ștersese această informație din mesajul inițial

Ministrul interimar Radu Miruță a anunțat că drona doborâtă de un avion F-16 avea explozibil, apoi a modificat mesajul după 22 de minute și a șters această informație. După două ore și jumătate, ministrul anunță din nou: „avea explozibil”.

Inițial, Radu Miruță anunța, pe Facebook, că drona marină distrusă de un F-16 românesc cu tunul de bord în zona platformei Neptun Deep „era încărcată cu explozibil”.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a scris Radu Miruță, pe Facebook, la ora 12.51, în mesajul în care anunța incidentul din zona platformei Neptun Deep.

Ulterior, la ora 13.13 minute, ministrul a șters fraza „era încărcată cu explozibil”.

Ce a comunicat MApN

De altfel, în comunicatul transmis de MApN, nu era menționat faptul că drona marină era încărcată cu explozibil.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări”, a anunțat MApN.

„Avea explozibil”

Echipa de comunicare a lui Radu Miruță a explicat pentru HotNews că ministrul Apărării a fost informat, în primă fază, că drona era încărcată cu explozibil, însă, ulterior, a fost anunțat că analiza este încă în desfășurare, drept pentru care informația a fost ștearsă din postarea publicată inițial pe pagina sa de Facebook.

După aproximativ două ore și jumătate, la 15.38, ministrul Radu Miruță a revenit pe Facebook cu un „UPDATE”: „Avea explozibil”.