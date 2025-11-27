Ministrul Apărării și-a trecut în CV-ul cu care a fost în CA la Tarom absolvirea unei facultăți care neagă că Moșteanu i-a fost vreodată student

În primele poziții publice, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apare facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra, scrie Libertatea. Atheneum a negat că l-a avut student pe actualul ministru al Apărării.

Într-o reacție pe Facebook, ministrul Ionuț Moșteanu a postat diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra și spune că mențiunea Universității Athenaeum este o „greșeală care recunosc că mă jenează”.

Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legii de atunci, studii superioare.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.

După ce a devenit parlamentar, în versiuni ulterioare ale CV‑ului, Moșteanu a trecut că a urmat studiile unei ale universități private: Universitatea Bioterra, între 1996-1999, studii pe care le-a finalizat în 2015.

Cum explică Ionuț Moșteanu

După informațiile privind neclaritățile din CV-ul său, ministrul Moșteanu a recunoscut, pe pagina sa de Facebook, că mențiunea privind Athenaeum din primul său CV public a fost „o greșeală”, și a publicat diploma de licență obținută la Bioterra, la Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile”, a scris Ionuț Moșteanu.

În continuare, ministrul prezintă „povestea studiilor” sale:

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”, a scris Ionuț Moșteanu.

„În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică”, mai spune ministrul.

„În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o”, a mai scris Ionuț Moșteanu.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai transmis ministrul Apărării.