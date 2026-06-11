Ce căuta drona ucraineană în apele României? Miruță cere explicații detaliate Kievului și propune autodistrugerea dronelor în timp util

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că a trimis Ucrainei o solicitare cu zece întrebări, după incidentul din Portul Constanța, dar că autoritățile de Kiev încă nu au trimis „un răspuns clar” despre ceea ce s-a întâmplat cu drona marină care a explodat.

Într-o emisiune la TVR Info, oficialul guvernamental a dat asigurări că a făcut toate demersurile posibile pentru clarificarea situației și că va cere garanții din partea Ucrainei, astfel încât asemenea incidente să nu mai aibă loc.

El a precizat că a propus ca părții ucrainene să i se solicite din partea României ca dronele navale să fie programate în așa fel încât dacă se pierde controlul asupra lor, coordonatele dronelor să nu permită intrarea în apele teritoriale românești și acestea se autodetoneze la 12 mile maritime distanță.

„Am transmis, ca ministru al Apărării, o solicitare oficială, cu 10 întrebări, ministrului apărării din Ucraina. Am și vorbit cu el la telefon în cursul zilei de vineri. Așteptăm răspuns la aceste întrebări. Nu vom lua de bun răspunsul care nu îl considerăm suficient argumentat. Dacă ar fi cazul. Nu știu. Vom valida răspunsurile pe care le vom primi cu datele pe care noi le avem și nu mă voi opri până când nu va exista un întreg sens în desfășurarea aceasta”, a spus Miruță joi, la TVR Info.

Ministrul a dezvăluit și câteva dintre întrebările care au fost adresate în solicitarea oficială către omologul său ucrainean:

„ Care a fost planul acestor drone intrate în apele teritoriale?

Care a fost planul acestor drone intrate în apele teritoriale? Care a fost misiunea lor?

Când au pierdut controlul acestor drone?

Au pierdut controlul comunicațiilor acestor drone, dar știau poziționarea dronelor sau nu?

Când au știut că drona s-a blocat și a ajuns acolo unde a ajuns?

Ce fel de comunicații aveau cu această dronă?

Care era încărcătura explozivă? Avea doar una? Aveau toate?”.

„Sunt întrebări legitime despre care statul român trebuie să fie limpede, cristal”, a punctat oficialul.

Propunere ca dronele să se autodistrugă

Radu Miruță a mai spus că va propune Kievului ca dronele să fie programate în așa fel încât să se autodistrugă dacă se apropie la mai mult de 12 mile marine de țărmul românesc al Mării Negre.

„M-am mai gândit să mai cerem un lucru (…). E un lucru care se poate face și pe care o să-l propun. Aceste drone au foarte multe componente electronice pe ele. Aceste drone, în analiza rezultatelor acestor componente electronice, pot să știe producătorii lor sau cine (le) controlează dacă se întâmplă să le pierzi, dacă se întâmplă, nu știu, alte misiuni pe care le aveți în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale ale României, la 12 mile marine, controlează, programează controller-ul care gestionează această dronă să se autodetoneze automat, fără să umble nimeni după ele”, a precizat ministrul.

„Dacă din diverse greșeli pierdere, control, ajungi în zona asta, nu mai poți înainta, programare implicită asupra acestui produs de când îl lansezi la apă”, a explicat Miruță, despre propunerea pe care România intenționează să o trimită Ucrainei.