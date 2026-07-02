Ministrul britanic al culturii renunță la X și critică dur platforma lui Elon Musk: „Nu este sănătoasă pentru democrația noastră”

Ministrul Lisa Nandy a anunțat, joi, că a decis să părăsească platforma de social media a lui Elon Musk, pe care o acuză că „favorizează abuzul și dezinformarea în detrimentul dezbaterii”, a transmis Reuters.

Departamentul britanic pentru Cultură, Media și Sport, instituția pe care o conduce Lisa Nandy, va înceta, de asemenea, să mai folosească X.

„Am decis să părăsesc această platformă și departamentul meu va face la fel”, a declarat Lisa Nandy într-o postare pe X, fostul Twitter.

„O platformă concepută inițial pentru libertatea de exprimare favorizează acum abuzul și dezinformarea în detrimentul dezbaterii semnificative. Nu este sănătoasă pentru democrația sau comunitățile noastre și nu vreau să o susțin”, a adăugat ea.

Lisa Nandy pare a fi primul oficial ales al guvernului Starmer care părăsește platforma. Procurorul general Richard Hermer, care participă la ședințele cabinetului și este membru al Camerei Lorzilor, și-a retras instituția de pe X luna trecută.

Val de acuzații la adresa X

Anunțul ministrului britanic vine în contextul în care X se confruntă cu presiune politică și apeluri de reglementare tot mai des în Marea Britanie și în alte țări, unde este vizată de acuzații privind siguranța, dezinformarea și conținutul generat de inteligența artificială.

Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a deschis în ianuarie o investigație împotriva X, pe fondul îngrijorărilor că Grok AI, chatbot-ul platformei, era folosit pentru a crea și distribui imagini intime, fără consimțământ, inclusiv conținut cu minori.

În iunie, parlamentara britanică Jess Asato a dat în judecată xAI, susținând că Grok a fost folosit pentru a crea imagini sexualizate false cu ea.

Musk a criticat în repetate rânduri abordarea Marii Britanii față de reglementarea online, argumentând că măsuri precum Legea privind siguranța online, una dintre cele mai dure politici de profil din lume, riscă să restricționeze libertatea de exprimare.