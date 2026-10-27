Ministrul Culturii face demersuri pentru feminizarea funcției: „Sunt atât de puține femei în politică încât e necesar să fie clar că sunt femei”

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a declarat că a făcut o interogare la Institutul de Lingvistică al Academiei Române și a întrebat dacă poate fi reglementată folosirea substantivului feminin atunci când funcția de ministru este ocupată de o femeie.

Ioana Ciocan a spus, marți seară, la Digi24, că ea semnează ca „ministră” a Culturii, excepție făcând „actele ultra-ultra-oficiale”.

„E foarte interesant că în momentul în care am decis să folosesc «ministra» și știam, bineînțeles, că este colocvial în DEX, adică DOOM 3 zice clar, e colocvial (…), am zis, voi folosi «ministra». Pe urmă, bineînțeles, pe Facebook, s-au găsit foarte mulți oameni care să mă corecteze cu foarte mare eleganță și să îmi zică că trebuie să fiu «ministru». Așadar, am zis să reglementăm acest lucru”, a declarat Ioana Ciocan.

Ea a precizat că s-a adresat Institutului de Lingvistică.

„Am făcut prima dată o interogare la Institutul de Lingvistică, în care îi întreb ce consideră că ar trebui să folosesc eu, dacă putem să facem aceste feminizări legale, în așa fel încât în decretul următorului ministru sau ministră, ministrul 34 al Culturii, să nu mai scrie «ministru» dacă este femeie și să scrie «ministră». Oare de ce aș face asta? Cred că sunt atât de puține femei în politică încât e necesar să fie clar că sunt femei și să le marcăm pe cele care fac acest efort suplimentar”, a mai afirmat Ioana Ciocan.