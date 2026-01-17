Ministrul Culturii spune care sunt sectoarele de unde „chiar nu se poate tăia din salarii”

Angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salariile prea mici pentru a fi reduse, a spus sâmbătă ministrul Culturii, András Demeter. „Nu au fost beneficiarii acelor creşteri mărunte şi succesive din fonduri publice”, a explicat ministrul.

András Demeter a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan i-a cerut să mai facă reduceri la Ministerul Culturii.

„Nu, evident, indicaţiile sunt general valabile, sunt pentru toţi doar că cu toţii suntem de acord şi premierul a înţeles şi era foarte bine documentat că, mai ales în materie de salarizare în domeniul culturii, în special două domenii – biblioteciile publice şi muzeele – au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”, a afirmat ministrul Culturii, citat de News.ro.

El a fost întrebat dacă poate spune, cu aproximație, ce salarii au acei angajaţi.

„Salarii extrem de mici, pentru că ei nu au fost beneficiarii acelor creşteri mici, mărunte, dar oarecum succesive care au fost operate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice. Nu vreau să spun, pentru că de Ziua Culturii chiar nu vreau să stric această umbră de sărbătoare…”, a precizat András Demeter.

În ceea ce periveşte nivelul salariilor, el a admis că, „din păcate”, acestea sunt în zona 3-4.000 de lei.

„În toate aceste instituţii am putea lucra şi ăsta este un proiect pe care l-am discutat şi cu premierul. Ar trebui să lucrăm la îmbunătăţirea raportului dintre subvenţie şi venituri proprii. Dacă ne ducem la definiţia din legea 500 a finanţelor publice, acolo noţiunea de subvenţie este definită ca o sumă alocată din fonduri publice în completarea veniturilor proprii. În majoritatea instituţiilor realitatea este aşa. Veniturile publice reprezintă un procent care se cifrează de la 5 la maxim, 20-25% şi majoritatea este subvenţia. Deci acest raport ar trebui cumva schimbat”, a spus ministrul Culturii.