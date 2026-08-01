În prima lui reacție după decizia Fitch, ministrul de Finanțe indică „elementul cel mai sensibil” al raportului

România rămâne în categoria recomandată investițiilor, a salutat ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, după decizia agenției Fitch de a menţine ratingul României țării noastre la „BBB-”, cu perspectivă negativă.

Nazare susține, în prima lui reacție după decizia Fitch, că în spatele acestui rezultat a stat „un efort instituțional excepțional, dus până în ultimul moment”, de echipa Ministerului Finanțelor, în coordonare cu Banca Centrală a României, care „au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea” calificativului.

„România rămâne în categoria recomandată investițiilor – un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating – orice derapaj poate veni cu sancțiuni severe în perioada următoare. Menținerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil și cu o marjă minimă de siguranță. În spatele acestui rezultat a fost un efort instituțional excepțional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanțelor, în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții. A contat, de asemenea, și responsabilitatea liderilor partidelor politice și grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reușit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență”, a scris Nazare în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, într-un mesaj pe pagina lui de Facebook.

Ministrul mai afirmă că România are „argumente financiare solide”: deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6%.

„Elementul cel mai sensibil”

„Apartenența la UE, accesul la fonduri și finanțări europene și indicatorii de guvernanță superiori statelor comparabile susțin, de asemenea, ratingul țării. În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenția piețelor internaționale, rămâne situația politică”, spune oficialul guvernamental.

„Agențiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcțional și continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanție de seriozitate a României. Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR și poate pune ratingul sub presiune. De aceea, România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcțională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și oprirea inițiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanțare. Este o condiție pentru protejarea costurilor de finanțare, a investițiilor și a economiei României”, mai afirmă ministrul de Finanțe.

Urmează evaluarea Moody’s

Nazare adaugă faptul că urmează evaluarea agenției Moody’s, care în precedenta evaluare a menținut ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

„Și Moody’s urmărește riguros, în mod explicit, efectele instabilității politice asupra finanțelor publice, instituțiilor și capacității de guvernare. Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort. Trebuie să demonstrăm foarte rapid că România poate avea coerență în decizii și capacitatea de a continua corecția fiscală și reformele începute”, a conchis ministrul interimar.

Puțin mai devreme, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor.

Țara noastră a evitat astfel, la limită, să fie retrogradată la categoria „junk”, rezervată statelor considerate cu risc ridicat.

Următoarea evaluare importantă pentru România, cea a Moody’s, este așteptată pe 7 august.

Poziția Ministerului de Finanțe

Ministerul de Finanțe afirmă, într-un comunicat, că evaluarea Fitch este susținută de apartenența la Uniunea Europeană, de accesul la fluxuri de capital și finanțare externă, precum și de nivelul PIB-ului și al indicatorilor de guvernanță, iar rezultatele execuției bugetare au contribuit decisiv la menținerea ratingului investițional.

În primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025. Fitch evidențiază creșterea veniturilor și menținerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile și beneficiile sociale, se menționează în comunicat.

Raportul Firtch subliniază, de asemenea, rolul fondurilor europene în susținerea investițiilor și în reducerea necesarului de finanțare externă de pe piețe în 2026. Resursele din politica de coeziune, PNRR și mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanțare și la menținerea unui nivel ridicat al investițiilor în perioada de ajustare fiscală.

Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile generate de nivelul încă ridicat al deficitului, creșterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent și incertitudinea politică. Fitch semnalează că prelungirea blocajelor politice ar putea diminua capacitatea de implementare a reformelor și vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după anul 2026, mai afirmă Ministerul de Finanțe (MF), în comunicat, potrivit Agerpres.

Fitch indică drept principal risc pentru rating imposibilitatea continuării măsurilor de consolidare și a stabilizării datoriei publice, inclusiv în situația unui blocaj politic prelungit. În sens invers, progresele constante în reducerea deficitului și creșterea încrederii că datoria publică va fi stabilizată ar putea conduce la revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

„Evaluările agențiilor de rating reprezintă un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și pentru condițiile în care se finanțează statul, companiile și populația. Menținerea calificativului în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului României la piețele financiare și la susținerea încrederii în perspectivele economice ale țării. Evoluția finanțelor publice, stabilitatea cadrului instituțional și continuitatea politicilor economice vor rămâne elemente relevante în evaluările viitoare”, mai afirmă MF.