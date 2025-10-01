Ministrul de Finanțe: Nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. HoReCa este un caz aparte / Ce spune despre alte posibile creșteri de taxe

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat miercuri la Palatul Victoria că guvernul nu are în plan creșterea taxelor în 2026, excepție fiind TVA-ul în sectorul HoReCA. „În acest moment nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. HoReCa e un caz aparte”, a declarat ministrul de Finanțe.

Alexandru Nazare a amintit că în prezent se face o analiză privind o posibilă creștere a TVA-ului, care în prezent a rămas la 11%.

„Așteptăm analiza și pe baza analizei vom discuta în coaliție și vom lua o decizie”, a spus Nazare în conferința de presă în care a anunțat că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară.

Întrebat dacă exclude creșterea impozitului pe profit sau pe venit în România de la începutul anului viitor, ministrul a răspuns: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor. Și aici mă refer la toate taxele”.

Premierul Bolojan: HoReCa este singurul sector în care „e posibil să fie o creștere de TVA”

Luna trecută, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că HoReCa este singurul sector în care „e posibil să fie o creștere de TVA” și că „nu s-a pus problema” să fie luată o astfel de măsură, din nou, pentru celelalte sectoare.

Întrebat dacă exclude posibilitatea de a apela din nou la creșterea TVA până la finalul acestui an sau începutul anului viitor, premierul a răspuns: „Nu s-a pus această problemă”.

„Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19%, la 21%, a fost situația TVA pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească – și am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a spus că „e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa”.

„Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA (la același nivel, n.r.). Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa, și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a continuat liberalul.

Întrebat dacă ar da în scris că nu va crește TVA în celelalte sectoare până la finalul anului, având în vedere gestul similar pe care îl făcuse președintele Nicușor Dan în timpul campaniei din primăvară, premierul a afirmat: „Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”.

Patronii HoReCa avertizează că dublarea TVA în sector ar putea închide mii de afaceri

O posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa, luată în calcul pentru 2026, ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu, a avertizat luna trecută Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA).

Reprezentanții industriei au cerut, în data de 11 septembrie, într-o conferință de presă la care a participat și StartupCafe.ro, menținerea actualei cote, susținând că dublarea taxei ar afecta grav competitivitatea și sustenabilitatea unei piețe deja vulnerabile la creșterea costurilor și deficitul de forță de muncă.