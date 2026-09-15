Ministrul de Interne anunță că „ordinea publică a fost restabilită”, după violențele de la protestul din Piața Victoriei. „Acțiunea noastră continuă”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marți seară că „ordinea publică a fost restabilită”, după violențele care au avut loc la protestul fermierilor din Piața Victoriei.

El le-a mulțumit jandarmilor și celorlalte structuri ale MAI, despre care spune că „au acționat integrat astăzi, cu calm, reținere și profesionalism”.

„Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită”, a scris Cătălin Predoiu, marți seară, pe Facebook.

Vicepremierul a făcut apel „la calm”, după violențele de astăzi din Piața Victoriei.

„Reiterez apelul la calm și la manifestarea pașnică în cadrul protestelor autorizate legal, apel făcut încă de ieri și pe tot parcursul zilei de astăzi de către purtătorii de cuvânt și reprezentanții Jandarmeriei Române și Poliției Române”, a adăugat oficialul.

Ce spune despre cei care au încălcat legea

Cătălin Predoiu le-a mulțumit cetățenilor „care au înțeles să protesteze pașnic”, adăugând că persoanele care au încălcat legea „au fost și vor fi, în continuare, supuși procedurilor legale”.

„Acțiunea noastră continuă. Violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate. Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii, a celorlalți cetățeni și a regulilor care protejează comunitatea”, a mai declarat Cătălin Predoiu.