Ministrul pentru Digitalizare: Îmi doresc ca toate imprimantele din minister să dispară

Ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială (AI), Bogdan Dumitru, susţine că doreşte ca toate imprimantele din minister să dispară, după ce, într-o săptămână de la preluarea portofoliului, a văzut aproape un sfert de metru cub de hârtie „pe care trebuia să o şi citească”.

„Într-o săptămână, cred că am văzut aproape un sfert de metru cub de hârtie pe care trebuia să o şi citesc. Vă puteţi imagina, poate, rolul imediat al AI în procesul ăsta. De când am venit, mi-am schimbat puţin obiectivele. Acum îmi doresc ca toate imprimantele din minister să dispară”, a declarat ministrul Bogdan Dumitru, joi seară, la evenimentul de prezentare a rezultatelor studiului „Cum folosesc firmele din România inteligenţa artificială?”, realizat de Edge Institute şi de Confederaţia Patronală Concordia, relatează Agerpres.

Şeful de la Digitalizare a spus că voucherele care ar putea fi acordate companiilor private, în special IMM-urilor, pentru adopţia inteligenţei artificiale au rolul de a le ajuta să adopte componente AI şi să le integreze în ecosistemul lor.

„Aşa cum sunt şi în programul de guvernare, aceste vouchere vin, în primul rând, să ajute o companie, în special IMM-urile, să valideze un proces, să valideze o anumită integrare, o adopţie a unor componente AI în ecosistemul lor. Dacă acest proces va funcţiona, el va primi în continuare genul ăsta de suport. Vorbim de două lucruri: să ajutăm IMM-urile să obţină, să fie capabile să valideze, să aibă acces la resurse pentru validarea unui proces, iar dacă procesul produce rezultatele scontate, atunci să fie implementat complet”, a spus Bogdan Dumitru.

Chestionat în legătură cu impactul inteligenţei artificiale, ministrul a apreciat că „acesta va fi unul fantastic sau colosal”, însă nu îi este clar în ce fel anume.

„Pot spune cu certitudine că AI trebuie folosită cu adevărat. Pe parcurs, o să ne lămurim, nu numai noi, în România sau în zona firmelor private, dar poate şi la nivel global”, a explicat Bogdan Dumitru.

În opinia sa, rolul statului în asigurarea unei competitivităţi pentru firmele din România ar trebui să fie unul de facilitator pe zona inteligenţei artificiale.

Studiul „Cum folosesc firmele din România inteligenţa artificială?” a fost realizat pe 1.003 companii româneşti cu cel puţin zece angajaţi şi a analizat nivelul de digitalizare al firmelor, barierele din calea adopţiei AI şi diferenţele dintre categoriile de companii.