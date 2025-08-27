Ministrul Dezvoltării anunță o „reducere masivă” a numărului de consilieri. Câți oameni vor pleca din administrația locală și centrală

Cseke Attila a declarat marți seară, într-o emisiune la Antena3, că autoritățile vor apela la o „reducere masivă de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național”. De asemenea, el a anunţat şi o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că vor fi reduse un număr total de 40.000 de posturi.

„Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil. Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient”, a explicat ministrul.

Această reducere nu se va doar prin concedierea unor angajati întrucât sunt primării unde posturile neocupate vor fi tăiate.

„În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni îşi vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus ministrul.

„Reducerea masivă” de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național va face ca de la aproximativ 10.700 de posturi, începând cu cele de la primul-ministru până la cele de secretar de stat, să rămână aproape 6.000 de posturi.

„La viceprimari, cabinetele de consilieri vor fi desființate. Miniștrii au 4, vor avea 3 consilieri. Premierul va avea 5 în loc de 8, la fel și vicepremierii şi în administraţia centrală la fel. 6.000 de posturi din 10.000. În plus, la Poliția Locală va avea loc o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi. În total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete şi 4.000 pe Poliția Locală”, a explicat el.

Acord în coaliție privind măsurile din pachetul 2

Ședința de marți seară a coaliției s-a încheiat cu un acord privind principalele teme, au spus surse politice pentru HotNews. Miercuri are loc o nouă discuție, însă doar a grupului tehnic fiscal, fără să fie așteptate modificări majore. Pachetul 2 cu măsuri fiscale urmează apoi să fie pus în transparență decizională și adoptat în Guvern.

Vineri – sau cel târziu luni sau marți săptămâna viitoare – premierul Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament.