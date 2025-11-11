Ministrul Dezvoltării explică sistemul convenit de coaliție pentru reducerile din administrație. „La central ne așteptăm la un impact financiar mai ridicat decât la local”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți la Digi24 că în coaliție s-a ajuns la un acord „cu privire la întreg pachetul pe administrație”, fiind convenite inclusiv formulele care vor fi aplicate pentru reducerea cheltuielilor la nivel central și local.

Cseke Attila a explicat că aceste mecanisme „sunt diferite, ca și modalitate de aplicare, pentru că sistemele sunt diferite”.

Potrivit ministrului, pentru administrația centrală a fost convenită o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%.

„Este vorba, la administrația publică centrală, de o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% la toți ordonatorii principali de credite, cu excepția cheltuielilor de personal de la spitale, din învățământul preuniversitar și de la nivelul creșelor. Pentru restul autorităților publice centrale este o reducere a cheltuielilor de personal în 2026, raportat la cheltuielile de personal cu care se închide 2025”, a declarat el.

El a precizat că va avea loc „o analiză, pentru că la administrația centrală avem instituții care au structura reglementată prin lege, altele prin hotărâre de Guvern”, însă „textul va fi acela de reducere cu 10%”.

„Se va da o posibilitate ministerelor ca în interiorul sistemului fiecărui minister, pentru că reducerea se referă la întreg sistemul, adică și la instituțiile subordonate, agenții, servicii deconcentrate ș.a.m.d., să aibă loc diferențiat această reducere a cheltuielilor de personal (…), dar în ansamblu trebuie să fie reduceri de 10%”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Ce a stabilit coaliția în privința reformei din administrația locală

Cseke Attila a spus că în ceea ce privește aceste reduceri a fost convenită „o altă formulă, pentru că administrația publică locală are o reglementare pe anumite praguri, pe criterii ș.a.m.d.”.

„Aici sunt două variante posibile în 2026, care sunt alternative. O variantă este reducerea posturilor cu 30% la UAT-uri, care generează reducere de posturi vacante și ocupate, în funcție de cât este ocupată organigrama – unde sunt foarte multe posturi ocupate, acolo va genera o reducere mai semnificativă a posturilor ocupate. Unde sunt multe posturi vacante, adică primarii au gestionat eficient organigrama și structura locală, acolo va fi o reducere numai a posturilor vacante sau într-o mai mică măsură a posturilor ocupate”, a continuat ministrul.

El a precizat că „și aici există alternativa ca, în cazul în care se dorește, să se facă o reducere a cheltuielilor de personal, nu a posturilor ocupate, în 2026, raportat la 2025, cu 10%”.

Impactul financiar preconizat

Întrebat câți bani vor fi economisiți după implementarea acestor reduceri de cheltuieli, ministrul Dezvoltării a spus că în cazul administrației centrale se va cunoaște acest lucru abia după „analiza pe fiecare minister”, însă Guvernul estimează că impactul financiar va fi „mai ridicat decât la local”.

„La administrația centrală calculul final va fi după ce se va face această analiză pe fiecare minister, dar în mod cert această cifră este mai mare decât impactul pe administrația locală, unde impactul calculat de noi este 1,7 miliarde, deci la central ne așteptăm la un impact financiar mai ridicat decât la local”, a conchis ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.