Ministrul Economiei a discutat la Kiev despre proiectele comune cu Ucraina în domeniul digitalizării: „Ne inspirăm din modelele de succes”

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunță că a discutat cu omologii din Ucraina, într-o vizită recentă efectuată la Kiev, proiecte concrete pentru cooperarea în domeniul digitalizării.

„Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României”, a scris duminică, pe Facebook, ministrul Irineu Darău.

Acesta precizează că a făcut recent o vizită la Kiev, având o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina şi cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul digitalizării.

Ministrul a fost însoţit de Ambasadorul României în Ucraina, Alexandru Victor Micula, şi de consilierul diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari.

Proiecte discutate

„Discuţiile au fost consistente şi orientate spre rezultate”, a afirmat Darău, precizând că s-au abordat proiecte comune importante:

AI & Statul Agentic: „Gazdele noastre au prezentat soluţiile lor, inclusiv Diia AI şi conceptul unui model lingvistic naţional de mari dimensiuni. Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice”.

Securitate cibernetică şi infrastructură: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice şi despre dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră”.

GovTech & Educaţie: „Am analizat iniţiative precum GovTechLab şi CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern şi companiile tech, precum şi formarea unei noi generaţii de specialişti în transformare digitală”.

„Le mulțumesc partenerilor ucraineni pentru dialogul deschis și constructiv. Ne inspirăm și învățăm unii de la alții, pentru consolidarea rezilienței naționale și europene. Continuăm munca”, încheie ministrul Irineu Darău.