Ministrul Economiei: „Nu am auzit vreun antreprenor să ceară căderea guvernului/ Eu încă mai sper la înțelepciune”

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), care a avut întâlniri cu oameni de afaceri din mai multe judeţe, a afirmat, vineri, că antreprenorii vor stabilitate şi sunt mai puţin interesaţi de politică. „Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea guvernului, să ceară înlocuirea premierului”, a declarat ministrul, citat de News.ro.

„Să ştiţi că nu am auzit vreun antreprenor, nici la Mureş, nici la Alba, nici la Braşov, de unde vin, nici în alte locuri din ţară unde am fost, să ceară căderea guvernului, să ceară înlocuirea premierului, să ceară scoaterea PNL sau a USR de la guvernare. Nu înţeleg cui foloseşte această incertitudine şi aceatsă ameninţare cu instabilitatea care se întâmplă în aceste zile”, a afirmat Irineu Darău, vineri după-amiază.

Acesta a atras atenţia că, odată cu creşterea incertitudinii politice în România, vor creşte şi dobânzile, iar acest fapt va avea repercusiuni tot asupra populaţiei.

„Eu încă mai sper la înţelepciune şi la un fel se responsabilitate faţă de ţară, pentru că atunci când am intrat la guvernare, sper că toată lumea a gândit la fel, am intrat cu un protocol clar, previzibil pentru trei ani şi jumătate. Antreprenorii cer predictibilitate, nu îi interesează atât de mult politica, persoanele care ocupă funcţii”, mai spune Darău.

PSD decide luni dacă rupe Coaliția

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD vor vota, în 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Liderii PSD au început să posteze pe Facebook mesaje prin care numără zilele până când vor vota la referendumul intern la care se va vota dacă partidul continuă cu premierul Ilie Bolojan. „Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului”, așa sună mesajele social-democraților.

Pe paginile de Facebook ale mai multor membri PSD, dar și pe cele ale organizațiilor din țară au apărut mesaje care prevestesc consultarea internă care va avea loc lunea viitoare, pe 20 aprilie.

„Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului. Din toată țara. Cu o singură voce”, le transmit social-democrații votanților.