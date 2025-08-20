Ministrul Educației, Daniel David, despre cazul de plagiat al lui Cătălin Țone: „Dacă universitățile nu se autosesizează, le voi cere public să o facă”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, într-un interviu pentru PressOne, că așteaptă ca Academia de Poliție și Universitatea Națională de Apărare să se autosesizeze în cazul tezelor de doctorat ale lui Cătălin Țone, după probele de plagiat publicate de jurnalista Emilia Șercan. Dacă universitățile nu vor acționa din proprie inițiativă, ministrul spune că le va solicita public să o facă.

PressOne a publicat luni dovezi potrivit cărora cele două teze de doctorat ale lui Cătălin Țone, susținute la 36 de zile distanță la Academia de Poliție și la Universitatea Națională de Apărare, sunt identice în proporție de peste 40% și plagiate în proporție de peste 70%.

„Autonomia universitară trebuie să vină cu responsabilitate. Mă aștept ca, în urma informațiilor din spațiul public, comisiile de etică ale celor două universități să își facă datoria”, a afirmat Daniel David, pentru sursa citată. El a adăugat că, în cazul în care instituțiile nu se autosesizează, va interveni public: „Cred că este în interesul tuturor ca instituțiile care au girat aceste teze să le analizeze”.

Ministrul a vorbit și despre alte cazuri controversate, precum cel al lui Mircea Geoană, unde contestația la verdictul de neplagiat dat de Academia de Studii Economice este blocată de mai bine de un an la CNATDCU. David a recunoscut că situația este „neobișnuită” și a spus că a cerut ca, în lipsa experților români, să fie cooptați specialiști din străinătate pentru a rezolva blocajele.

În ceea ce privește reforma sistemului de etică academică, ministrul a anunțat că din toamnă vor fi introduse noi proceduri pentru a evita întârzierile și blocajele de până acum: „Asta pot să fac și asta o să fac”, a declarat el.

Cătălin Țone: „Consider că această anchetă este un atac frontal”

Cătălin Țone a respins acuzațiile și afirmă că se află în fața unei campanii împotriva sa. „Dețin dovezi care mă îndreptățesc să cred că această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”, susține fostul polițist, fără a furniza însă probe.

Într-un răspuns transmis redacției HotNews, pe șase pagini, Țone mai spune că jurnaliștii au realizat „o anchetă agresivă” și că afirmațiile despre plagiat reprezintă „o insultă gravă, fără dovezi concrete”. El adaugă că tezele sale „sunt printre cele mai importante cercetări științifice din domeniul antidrog din România” și susține că, de fapt, el ar fi fost „plagiat” de alți autori.

Cătălin Țone a fost timp de aproape 20 de ani șef al Serviciului Antidrog din cadrul IGPR, iar în prezent este consilier superior la Agenția Națională Anti-Doping.