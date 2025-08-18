Acuzat că a plagiat în două doctorate, Cătălin Țone spune că investigația PressOne e „susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării canabisului”

Polițistul pensionar Cătălin Țone, despre care PressOne a scris luni că și-a plagiat ambele teze de doctorat, susține, într-o reacție transmisă către HotNews, că este victima unui „atac”: „dețin dovezi care mă îndreptățesc să cred că această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”, acuză Țone, însă fără a furniza și dovezi.

Într-o reacție transmisă redacției HotNews care se întinde pe șase pagini, Cătălin Țone, prezent în emisiuni TV și radio ca expert antidrog, spune că „prin activitățile și atitudinea mea, reprezint o piedică vizibilă pentru obiectivele lor nocive pentru copiii noștri”.

„Consider că această anchetă jurnalistică deghizată este încă un atac frontal, menit să mă discrediteze și să-mi întrerupă activitatea profesională și conceptuală, concentrată exclusiv pe sprijin social și lupta antidrog. Știam demult că se pregătesc îndelung materiale de presă împotriva mea, care nu vizează doar activitatea doctorală, ci întreaga mea viață și carieră”, spune Cătălin Țone.

Cătălin Țone vorbește despre o „anchetă agresivă”

El susține că jurnaliștii PressOne i-au trimis un „set de întrebări” la care a răspuns punctual „deși plecau de la doctorate și se duceau până la activitatea mea din misiunile internaționale, fără nicio legătură directă între ele”.

„Bineînțeles că răspunsurile mele au fost tăiate, prelucrate și interpretate interpretate în defavoarea mea. Acest demers denotă o anchetă agresivă, fără fundament real, care mă face să cred că are doar scopul afectării imaginii mele publice”, se arată în răspunsul lui Țone.

„Verdictele pe linie de plagiat se dau exclusiv în baza constatărilor emise de structuri de specialitate și prin pronunțarea instanțelor de judecată”, adaugă fostul polițist.

„Aceste teze sunt printre cele mai importante cercetări științifice din domeniul antidrog din România”

Despre cele două teze ale sale de doctorat PressOne a scris că au conținut identic în proporție de peste 40%, text autoplagiat, și peste 70% text plagiat. Fostul polițist spune că afirmațiile din articol sunt „o insultă gravă”.

„Sunt transparent și mândru de parcursul meu profesional, construit cu efort și pasiune. Scrisul este o pasiune pentru mine, iar de cele mai multe ori am fost sursa de inspirație, nu invers. S-a afirmat că 70 % din tezele mele sunt plagiate, ceea ce consider că e o insultă gravă, fără dovezi concrete”, acuză Țone.

El spune că „aceste teze sunt printre cele mai importante cercetări științifice din domeniul antidrog din România, care au adus îmbunătățiri semnificative zonei de activitate, la data respectivă și pot demonstra asta în detaliu”.

Cătălin Țone spune că jurnalistele PressOne „s-au concentrat obsesiv pe cuvinte identice și virgule, ignorând esența cercetării — valoarea adăugată și impactul asupra domeniului”.

Cătălin Țone: „Eu am fost cel plagiat”

Cu referire la „asemănări”, cum le numește Țone, el spune că are certitudinea că „de facto, eu am fost cel plagiat”: „Materialele mele au fost preluate ulterior în teze sau lucrări devenite publice”.

Țone continuă în răspunsul său către HotNews (pe care îl puteți citi integral la finalul articolului) că lucrarea sa de doctorat de la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, intitulată „Influența traficului și consumului ilicit de droguri asupra securității naționale” a fost, din cunoștințele sale, „prima cercetare de acest tip în România, pe acest subiect”.

„Tema s-a confirmat ca fiind chiar vizionară și de actualitate, subiectul fiind abordat inclusiv în ședința CSAT (responsabil de securitatea națională), la ședința din 12 octombrie 2023, ca urmare a exploziei fenomenului, la 12 ani după finalizarea tezei. La finalul acestei teze, am formulat 9 propuneri legislative concrete, 4 aplicându-se ulterior”, detaliază fostul polițist.

„Ambele teze au trecut, la momentul susținerii, prin toate filtrele academice prevăzute de lege și, din câte cunosc, au fost verificate și ulterior, fără a se constata nereguli care să justifice sancțiuni. Afirmația conform căreia «tezele nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor» (n. red.: regăsită în articolul PressOne) este una complet falsă, eu fiind în măsură să arăt detaliat contribuțiile semnificative pe care acestea le-au adus în domeniu”, susține Țone.

Cătălin Țone spune că „s-a abordat cu atenție cariera și viața mea, în încercarea de a găsi elemente care să mă discrediteze / compromită”

Cătălin Țone explică că timp de aproape 30 de ani, din 1994 până în 2023, a fost „polițist operativ” în cadrul Poliției Naționale.

„Dintre aceștia, aproape 20 de ani (2003–2023) i-am petrecut conducând structuri antidrog și de combatere a criminalității organizate, în care activitatea antidrog reprezenta o componentă principală”, detaliază Cătălin Țone.

El spune că face aceste precizări pentru că „s-a abordat cu atenție cariera și viața mea, în încercarea de a găsi elemente care să mă discrediteze / compromită”.

Țone spune că în perioada 2005-2023 a condus Serviciul Antidrog din București, cu o pauză în 2017-2018, pentru că în acea perioadă a fost împuternicit ca inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu.

„În mod direct, am gestionat mii de situații care implicau persoane consumatoare de droguri și am interacționat profesional cu membrii familiilor acestora, ceea ce cred că îmi oferă o cunoaștere detaliată, profundă și practică a fenomenului”, spune Cătălin Țone.

Punctul de vedere al lui Cătălin Țone transmis redacției HotNews în legătură cu acuzațiile de plagiat poate fi citit integral mai jos:

PressOne a scris luni că Țone a plagiat în două lucrări de doctorat

Cătălin Țone, polițist pensionar, care în prezent este retribuit de Agenția Națională Anti-doping, aflată în subordinea Guvernului României, acum invitat constant ca expert în emisiuni TV și radio pe tema traficului și consumului de droguri, a plagiat în două lucrări de doctorat, arată o investigație PressOne.

Conform sursei citate, Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitale, a obținut două titluri de doctor, în 2011, la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, celălalt la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Cele două teze de doctorat „au un conținut identic în proporție de peste 40%, text autoplagiat, și peste 70% text plagiat – și nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor”, conform PressOne, care a studiat cele două lucrări științifice și a publicat conținutul transcris al acestora.

Tema centrală a ambelor lucrări este aceeași: traficul și consumul de droguri, domeniul în care Țone a lucrat ca polițist aproape două decenii, ocupând exclusiv funcții de conducere.

Pe lângă procentul mare de conținut identic și identitatea multor note de subsol, în cele două teze se regăsesc și aceleași greșeli de scriere, inclusiv a cuvântului „exxpertiză”.

„Cazul ar putea intra în istoria fraudei academice din România drept ilustrare a modului în care două universități militare – care și-au dobândit notorietatea națională printr-un nesfârșit șir de cazuri de plagiat – au acordat aproape simultan titluri de doctor pentru două teze de doctorat bazate pe conținut aproape identic și, în plus, plagiate într-o proporție covârșitoare”, notează jurnaliștii de la PressOne, Emilia Şercan și Luiza Popovici.