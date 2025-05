Ministrul Educației, despre meditații: „Dacă le ascundem, se vor întâmpla oricum/ Hai să le reglementăm”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a vorbit din nou despre meditaţiile de care beneficiază unii dintre elevi, acesta arătându-se un susţinător al pregătirii în particular, cu condiţia ca acest lucru să fie reglementat, informează News.ro.

„Eu sunt un susţinător al meditaţiilor bine reglementate. Sigur că pare un truism, dar nu are sens să le ascundem, dacă le ascundem se vor întâmpla oricum, prin mijloace pe care nu le controlăm. Ce ar fi să recunoaştem că există, există şi în alte sisteme, dar hai să le reglementăm şi sub aspect fiscal, şi sub aspectul conflictului de interese, fiindcă aici sunt cele mai multe probleme, nu la faptul că nu poţi să faci cu copiii de la clasa ta. Întrebarea este: când faci? Faci în timpul celor opt ore când ar trebui să fii la clasă? Profesorii înţeleg că sunt plătiţi pentru opt ore pe zi în şcoală?”, a afirmat, luni, Daniel David.

El a spus că meditaţiile trebuie lăsate să funcţioneze, dar protejând copiii şi sistemul public de învăţământ.

Care este cadrul legislativ actual

Profesorii nu au voie să facă meditații cu elevii pe care îi au la clasă, se arată în noul regulament-cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniveritar (ROFUIP), care a fost publicat în Monitorul Oficial, în luna august 2024. Regula nu este nouă și apare și în noua lege a educației, care a intrat în vigoare din septembrie 2023.

Regulamentul de organizare și funcționare a școlilor prevede că „personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare activități de pregătire suplimentară/ meditații contracost cu beneficiarii primari de la clasa/ clasele la care este încadrat în anul școlar în curs, conform procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare, aprobată prin ordin al ministrului educației”.

De altfel, și în noua lege a educației învățământului preuniversitar, 198/2023, este prevăzut că oferirea de meditații elevilor de la clasă reprezintă o abatere disciplinară pentru profesorii care o fac.

„Reprezintă abateri disciplinare ale personalului didactic de predare și se sancționează potrivit art. 210, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune:

d) activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă”.

Meditațiile cu elevii la clasă sunt interzise pentru profesori de mai mulți ani. În octombrie 2018, regula era prevăzută în Codul de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar. În prezent, profesorii care obțin individual venituri din meditații sunt obligați să se înregistreze la Registrul Comerțului și să solicite autorizarea funcționării.