Ministrul Educației: În Singapore, copiii rezolvă pe TikTok probleme de matematică și fizică / Cum explică el parteneriatul ministerului cu platforma chinezească

Daniel David afirmă că în alte țări, precum Singapore, platforma TikTok este folosită de copii pentru a rezolva probleme de fizică și matematică și că parteneriatul încheiat între Ministerul Educației și rețeaua de socializare deținută de o companie chinezească este menit „să combată răspândirea pseudo-științei”.

„Eu cred că revoluția industrială este inevitabilă și o vedem sub ochii noștri. Cine nu o vede, eu cred că își face un rău lui și, nu vreau să folosesc cuvinte mari, copiilor pe care îi are. Revoluției industriale nu i ne putem opune. Numai că tehnologia în sine nu este bună sau rea, ea devine bună sau ea în funcție de cum o folosim și acțiunea mea mereu este ‘hai s-o folosim bine, să o formatăm noi, să-i dăm constrângeri etici, etice și morale, să folosim în zonă de siguranță, că altfel se dezvoltă fără noi și n-o mai controlăm’”, a declarat Daniel David la o conferință numită „Vizionarii”, care a avut loc sâmbătă seara la Cluj-Napoca.

El a subliniat că nu doar TikTok, ci toate rețelele de socializare „pot fi văzute în această logică”, dar că ministerul pe care îl conduce a luat legătura cu reprezentanții platformei deținute de compania chineză ByteDance deoarece a fost implicată mai mult în promovarea teoriilor pseudo-științifice și a teoriilor conspirației.

Daniel David, despre folosirea TikTok în țări ca Singapore

„Să știți că dacă te uiți, de exemplu, la conturi care vin din Singapore, nu vorbesc de China, că lumea ar putea spune ‘China, acolo și un alt regim în care lucurile sunt controlate’. Vorbim de alte țări, Singapore de exemplu. Acolo pe TikTok vezi copiii rezolvând probleme de matematică, făcând provocări, nu dacă poți să-mi dai cu cărămida-n cap și să stai într-un picior – ci probleme de matematică, de fizică asta vezi acolo. Vezi chestii patriotice, mai ales în China, e drept”, a explicat ministrul educației.

El a spus că, în schimb, în România pe TikTok vezi „pseudo-știință, pseudo-religie, deliruri care mai de care mai periculoase”.

„Și atunci am spus: ‘ok, știința trebuie să se reîntoarcă în spațiul public, nu doar în spațiul public fizic, ci și în spațiul public virtual’ (…) O să vedeți următoarele săptămâni spații sigure în care se întâlnesc că copiii cu părinții, copiii cu profesorii lor, copiii între ei, colegii de școală, în care lucrurile sunt de alt tip, educaționale. Ai și entertainment, dar un entertainment care este într-un context etic și de siguranță pentru copii”, a mai afirmat Daniel David..

El a spus de asemenea că a recomandat și va recomanda în continuare celor de la Tiktok „un grup de zeci, o să-l extind la sute de oameni de știință și oameni de cultură care doresc să intre în acel spațiu public pentru a promova și altceva, astfel încât copiii și oamenii să poată să aleagă”.

„Eu nu sunt neapărat pentru a interzice lucruri, decât dacă sunt aberante și împotriva legii. Dar încolo, omenii trebuie să poată să aleagă și așa trebuie văzut TikTok și alte rețele de socializare”, a mai afirmat Daniel David în condițiile în care la sfârșitul anului trecut în România au apărut discuții despre posibila interzicere a platformei deținute de ByteDance din cauza folosirii sale pentru manipularea alegerilor prezidențiale.

Ce a anunțat Ministerul Educației despre parteneriatul încheiat cu TikTok

Comentariile ministrului Daniel David vin în condițiile în care ministerul pe care îl conduce a anunțat în data de 11 martie că a inițiat un parteneriat cu TikTok în cadrul unei dezbateri publice mai largi. Ministerul Educației nota într-un comunicat că:

A realizat un parteneriat cu Consiliul Național al Audiovizualului pentru un Ghid privind Combaterea Conținutului Ilegal în Online, care va fi diseminat și discutat în cadrul școlilor/universităților din țară. Astfel, îi încurajăm pe decidenții din educație-cercetare să popularizeze acest ghid în grupurile elevilor/studenților, aparținătorilor acestora și ale personalului din educație-cercetare și să protejăm imaginea/demnitatea personală și umană în general.

Ca urmare a unei întâlniri cu reprezentanții TikTok România, s-a stabilit inițierea unui parteneriat în cadrul căruia se vor realiza o serie de activități educaționale de promovare a științei și de control al pseudoștiinței, inclusiv de a crea pe platforma TikTok spații educaționale sigure, controlabile și stimulative pentru copii (singuri și/sau alături de părinți și profesori) și adulți.

Pornind de la preliminare avute în luna februarie a acestui an cu Vicepreședinta Comisiei Europene, doamna Roxana Mînzatu, ministrul Daniel David și-a exprimat interesul pentru a iniția două acțiuni la nivel european prin care: ​1. educația-știința să pătrundă mai puternic în social media; și 2. ocupațiile/profesiile existente să fie corect prezentate cetățenilor europeni.

„Văd cu mare tristețe în spațiul public prea mulți tineri și seniori români inteligenți, copleșiți însă de manipularea pseudoștiinței/pseudoreligiei, exprimată în agresivitate și (adesea) în comportamente nedemne pentru un om (formula zbierată ‘Bă!’ este de cele mai multe ori o marcă în acest sens). M-aș bucura ca educația să le redea șansa de a-și folosi potențialul bun pe care îl au în roluri prosociale”, afirma la momentul respectiv Daniel David, citat în comunicat.

„De asemenea, văd pe unele rețele de socializare tineri din alte țări, care, alături de distracție, exemplifică și aspecte educațional-științifice (ex.: exerciții interesante de matematică), în timp ce la noi, tinerii cu același potențial ajung să exprime prea des lucruri caraghioase și/sau nedemne pentru un om”, adăuga el.