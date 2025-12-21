Ministrul Educaţiei, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie: E un lucru la care mă gândesc în aceste zile

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR Info dacă se gândeşte să plece din funcţie în 2026, el afirmând că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni. până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale, că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea, ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a răspuns ministrul Daniel David, după ce a fost întrebat duminică seară, la TVR Info. dacă intenţionează să plece din funcţie în 2026, scrie News.ro.

Daniel David mai afirmă că nu vizează o carieră politică. „N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori”, a susținut el.

Ministrul Educaţiei a mai declarat că sunt discuţii şi în această perioadă şi a arătat că „are acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor”.

„Dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor, ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Aşa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că e un lucru la care gândesc în aceste zile”, a explicat el.