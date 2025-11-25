Ministrul Energiei avertizează că facturile ar putea să crească în continuare: „Piața arată ca Vestul Sălbatic, unde fiecare face ce vrea”

Există riscul ca facturile la energie să crească în continuare, astfel că acest subiect trebuie să fie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării până nu va fi prea târziu, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a comparat piața de energie cu Vestul Sălbatic, „unde fiecare face ce vrea”, menționând că este nevoie de schimbări legislative pentru stabilirea unor mecanisme de piață liberă.

În august, Ivan anunțase că va sesiza Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din cauza preţurilor la energie. În opinia sa, „ceea ce reprezintă adevăratul risc” este modul în care se formează preţul la energie, devenind „aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană”.

Prezent marți la conferința Romanian International Energy Conference, Ivan a fost întrebat de jurnaliști, dacă s-a discutat acest subiect în ședința de luni a CSAT.

„Nu sunt membru al CSAT, nu am fost la ședința de ieri. Am înțeles că acest lucru nu este considerat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare să fie inclus pe ordinea de zi. Așa mi s-a transmis. Dacă nu rezolvăm această problemă, în următorii ani există riscul destul de mare ca prețurile să crească în continuare, dacă noi vom avea o producție redusă de energie”.

El a mai spus că a dorit ca această problemă să fie discutată în CSAT înainte să fie prea târziu.

„Am vrut să fiu anticipativ. Nu vreau să mă duc în CSAT când va fi prea târziu. Vreau să fiu anticipativ, nu să ajungem acolo când deja va fi o problemă urgentă, pentru că atunci s-ar putea să fie prea târziu”.

„Suntem dependenți de importuri și de starea vremii”

„Am direcționat investițiile către capacități de stocare și dorim să avem condiții corecte de piață – și aici lucrăm deja la modificarea legislației în privința mecanismelor de piață, pentru că una este să ai piață liberă și alta să ai un vest sălbatic unde fiecare face ce vrea. Este nevoie de foarte multe îmbunătățiri, pentru că regulile sunt relaxate și avem situații în care, de foarte multe ori, datorită lipsei sistemice de energie din țara noastră, acel deficit de 1.500 – 2.000 de MW, suntem dependenți de importuri și de starea vremii, lucru care poate fi conectat doar printr-un proces masiv de investiții în stocare”, a mai spus Ivan.

Potrivit acestuia, din finanțări europene, 500 de milioane de euro vor fi direcționați către proiecte de stocare.

„O parte pentru administrațiile locale care deja au montat capacități de producere a energiei electrice pe solar și o parte pentru companiile private, prin care vom reuși să aducem 2.000 de MW până la finalul anului viitor, în capacități de stocare, plus Mintia și Iernut, pe care vrem să le punem în funcțiune anul viitor pentru a acoperi deficitul, lucru care va scădea automat prețul din piață. Dar numai dacă vom avea condiții concurențiale în piață”.