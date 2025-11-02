Ministrul Finanţelor crede că salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment”: Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75%

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, „deşi am înregistrat scădere economică”.Nazare respinge ideea avansată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că riscăm un infringement dacă nu majorăm salariul minim, potrivit News.ro.

„Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebuie să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim (…) Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a declarat duminică seară ministrul Finanţelor la Antena 3 CNN.

Nazare respinge ideea unui infringement, dacă nu majorăm salariul minim: „Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”.

Întrebat dacă salariul minim trebuie majorat, ministrul Finanţelor a spus că „mai degrabă” nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat în repetate rânduri că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement.

Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an, dar consultările vor continua şi luna viitoare.