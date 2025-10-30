Sorin Grindeanu, despre creșterea salariului minim: „Oamenii să fie plătiți după munca lor și conform regulilor UE”

Angajații din România trebuie să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care a și emis o Directivă în acest sens, a afirmat joi seară liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat despre semnalele venite din partea mediului de afaceri, care a avertizat că o creștere a salariului minim riscă să ducă la închiderea mai multor IMM-uri, Grindeanu a spus că lucrurile nu trebuie privite numai din această perspectivă, deoarece „și angajații trebuie să aibă salarii decente”.

„Noi nu trebuie să excludem și să vorbim doar dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Trebuie să vedem și cealaltă perspectivă. Ca oamenii în România să aibă salarii decente, ca oamenii să fie plătiți după munca lor, ca oamenii să fie plătiți conform regulilor Uniunii Europene. Și așa cum bine știți, este o directivă în Uniunea Europeană, care spune lucruri legate de salariul minim”, a declarat Sorin Grindeanu la Reșita, potrivit Agerpres.

Liderul social-democrat a adăugat că la Guvern a avut loc o ședință a Comitetului Tripartit, la care au luat parte reprezentanții patronatelor, sindicatelor și Executivului, însă o concluzie a discuțiilor a fost amânată pentru luna noiembrie.

Grindeanu așteaptă un raport de la Finanțe

Sorin Grindeanu a menționat că așteaptă un raport de la ministrul Finanțelor despre impactul bugetar al măsurii, dar și o informare de la comisarul european Roxana Mînzatu despre ceea ce implică mărirea sau nu a salariului minim.

„Eu aștept (…) ca ministrul Finanțelor să vină cu un raport (…) și trebuie să trimită și comisarul pentru muncă, doamna Roxana Mînzatu, o informare legată despre ce înseamnă să nu mărim salariul minim. Dacă intrăm sau nu în infringement. S-ar putea să intrăm în infringement, că noi ne-am angajat la niște lucruri în Uniunea Europeană”, a spus el.

„Germania a mărit săptămâna asta salariul minim. Germania care – nu știu dacă e pe creștere economică – eu cred că e pe recesiune de vreo doi ani, trei. Și aștept din partea ministrului Finanțelor să vedem dacă există și care ar fi impactul bugetar la așa ceva. Și după aceea să luăm o decizie. (…) Cred că trebuie să privești lucrurile din toate perspectivele, nu ajunge să privești dintr-un singur unghi și dintr-o singură direcție”, a conchis liderul PSD.

Săptămâna trecută, Florin Jianu, președintele IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a anunțat că poziția organizației pentru anul 2026 este de a îngheța salariul minim brut pe țară la nivelul actual (de 4.050 de lei), având în vedere faptul că șapte din zece antreprenori nu au posibilitatea de a crește cuantumul acestui salariu.

„Avem o analiză asupra faptului că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut în mod constant și peste rata inflației. Avem o creștere a inflației de aproximativ 23% față de anii anteriori și a salariului de circa 58%. Salariul minim a crescut în mod constant. Dacă în 2022 aveam salariul minim de 2.550 lei, în 2023 a fost 3.000 lei până la 1 octombrie, după care a fost 3.300 lei de la 1 octombrie, în 2024 a fost 3.700 lei, iar în 2025 este 4.050 lei”, a menționat marțea trecută Florin Jianu, care a invocat datele Institutului Național de Statistică (INS).

PSD a anunțat în repetate rânduri, până acum, că se opune înghețării salariului minim pe țară în 2026.