Ministrul Finanțelor: „Putem lua în calcul o indexare prudentă a pensiilor de la 1 ianuarie” / Ce spune despre posibilitatea unor taxe noi

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că poate fi luată în calcul „o indexare prudentă” a pensiilor de la începutul anului viitor, dar că acest aspect va fi lămurit în momentul în care vor fi stabiliți „pilonii” pentru bugetul pe 2027.

Propus pentru un nou mandat la Ministerul Finanțelor, în guvernul Mureșan, Nazare a primit aviz pozitiv la audierea de luni din comisiile de finanțe.

„Putem lua în calcul o creștere prudentă a pensiilor de la 1 ianuarie, o indexare prudentă, nu vreau să mă antepronunț. Toate acestea reprezintă pilonii pentru buget”, a afirmat Alexandru Nazare, în cadrul unor declarații de presă la Parlament după audierea din comisii.

Alexandru Nazare, despre posibilitatea unor taxe noi: „Nu ne dorim”

Întrebat despre un astfel de scenariu, ministrul Finanțelor a spus că „întreaga viziune” va fi prezentată după ce va fi elaborat bugetul pentru 2027.

„Este o discuție, m-ați mai întrebat. În momentul când vom prezenta bugetul în parlament vom veni cu întreaga viziune. Evident ca nu ne dorim taxe noi, dar avem nevoie de resurse ca să realizăm ajustarea pe 2027. Adică 1% din PIB. Ministerul Finanțelor va integra imputul de la toate partidele astfel încât să îndeplinim ținta pentru 2027”, a declarat el.

Alexandru Nazare a subliniat că România are „nevoie de un buget credibil” și că „toate partidele trebuie să stea pe aceeași masă și să se pune de acord pe un set de măsuri”.

Oficialul a precizat că nu este „în plan o creștere a TVA în 2027”, chiar dacă au existat „supoziții” în acest sens. În schimb, a adăugat el, o micșorare a taxelor „ar fi de dorit”.

„Nu doar TVA, taxe în genenral. Dar ne permitem să o facem? Abia am scăpat de sancțiuni importante. Avem un raport S&P care se publică în această sapt. Nu cred ca pentru anul 2027 putem discuta despre o modificare in privința TVA”, a completat Nazare.