Încep audierile în Parlament ale miniștrilor din Guvernul Mureșan. Ultimele calcule, ce spun experții și cartea pe care insistă să o joace premierul desemnat

Guvernul Siegfried Mureșan intră de luni în parcursul parlamentar, premierul desemnat părând decis să încerce să obțină învestitura executivului său, în ciuda faptului că îi lipsesc zeci de voturi și nu există deocamdată niciun semnal clar de susținere în afara trioului politic PNL-USR-UDMR.

Audierile miniştrilor Guvernului Siegfried Mureşan în comisiile parlamentare de specialitate sunt programate să înceapă luni, la ora 14.00, şi să se încheie marţi, la ora 20.00. Avizul comisiilor este consultativ.

Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru ca guvernul său să treacă, însă se bazează la acest moment pe doar 170 de la cele trei partide, potrivit propriilor declarații.

Chiar și dacă va obține cele 19 voturi ale deputaților minorităților, cu care va discuta zilele acestea, distanța rămâne mare până la majoritatea necesară.

„Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României”, a spus liberalul sâmbătă dimineață, înainte să se ducă să depună la Senat și Camera Deputaților programul său de guvernare și lista de miniștri.

Un mesaj direct către liderul PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut de mai multe ori să-și depună mandatul, pentru că „pierdem timpul”.

Mureșan insistă cu amenințarea anticipatelor

Siegfried Mureșan a spus însă, după ce și-a depus sâmbătă programul, că dacă PSD nu-i va vota Guvernul, „criza se va adânci, și se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către preşedintele României.”

Amenințarea anticipatelor ar putea, potrivit unor voci, reprezenta o sursă de voturi de la parlamentarii care se tem că nu vor fi realeși, însă această posibilitatea a fost practic desființată de Nicușor Dan.

„Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să îmi doresc, pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine”, a spus zilele trecute președintele.

Chiar și în condițiile acestei poziții a șefului statului, Mureșan a insistat cu „cartea” anticipatelor.

„Dacă criza nu va fi rezolvată, la un moment dat va trebui să mergem în faţa oamenilor pentru a-i întreba pe cine doresc de fapt să aibă majoritatea în Parlament şi va trebui să mergem în faţa oamenilor pentru a solicita oamenilor un nou mandat pentru un nou Parlament”, a spus el.

Experții spun că există o singură cale prin care să fie învestit

De altfel, nici partidele pro-europene nu ar vrea așa ceva, a spus pentru HotNews politologul Marius Ghincea, care a afirmat că anticipatele „nu ar rezolva, pe termen scurt și mediu, această criză politică. Chiar s-ar putea să o amplifice.”

Ghincea a afirmat că șansele acestei nominalizări sunt foarte scăzute, dar Mureșan va merge la votul din Parlament deoarece „este important ca acest lucru să se întâmple pentru interesele strategice ale USR și ale PNL.”

„Acestea vor putea apoi să acuze Partidul Social Democrat, că nu dorește să termine criza politică și să continue acuzațiile la adresa președintelui: că joacă, de fapt, un joc incorect, că nu este un mediator onest între partidele politice și că favorizează o anumită formațiune politică, inclusiv prin secvența, prin ordinea nominalizărilor”, a adăugat el.

Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, a explicat și el într-un dialog cu HotNews că „nu există decât un scenariu în care acest guvern poate să treacă: negocierea cu Partidul Social Democrat și o schimbare de ultimă oră, care ar fi surprinzătoare acum, a deciziei Partidului Social Democrat, de a da un vot de încredere acestui guvern.”

„Deci cred că acesta ar fi singurul calcul prin care, cu votul parlamentarilor PSD, acest guvern ar fi învestit, iar PSD ar trece în opoziție. Probabilitatea unui asemenea scenariu este însă una mică, pentru că, am văzut, atitudinea din interiorul PSD nu permite o gândire strategică cu o bătaie atât de lungă”, a adăugat el.

Programul audierilor în Parlament

Audierile miniştrilor Guvernului Siegfried Mureşan în comisiile parlamentare de specialitate sunt programate să înceapă luni, la ora 14.00 şi să se încheie marţi, la ora 20.00.

Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de învestitură ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 13.00.

Luni, vor fi chemaţi la audieri, în intervalul 14.00 – 20.00, miniştrii propuşi la Energie – Sebastian Burduja, Agricultură – Tanczos Barna, Apărare – Radu Miruţă, Transporturi – Cătălin Drulă, Finanţe – Alexandru Nazare, Economie – Irineu Darău.

Marţi, audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să fie chemaţi la audieri miniştrii nominalizaţi la Interne – Mircea Abrudean, Proiecte Europene – Dragoş Pâslaru, Muncă – Raluca Turcan, Sănătate – Oana Gheorghiu, Externe – Oana Ţoiu, Justiţie – Andrea Chil, Cultură – Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie – Mihai Dimian, Dezvoltare – Cseke Attila şi Mediu – Diana Buzoianu.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.