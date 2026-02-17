Ministrul Finanțelor: Statul trebuie să încurajeze economisirea pentru pensie. Ce spune Nazare despre pensiile românilor care au lucrat în Europa

Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate și, de aceea, am susținut la reuniunea ECOFIN proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pentru cele paneuropene (PEPP), a transmis, marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN. Astăzi, la reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN), am susținut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate și funcționează ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea țării: mai mulți bani pentru viitorul românilor prin pensiile suplimentare europene. Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate. De aceea, am susținut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pentru cele paneuropene (PEPP)”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că acest lucru înseamnă introducerea unui tratament fiscal avantajos atât pentru pensiile ocupaționale, cât și pentru cele paneuropene, similar celui oferit în cazul contribuțiilor la fonduri de pensii private naționale, notează Agerpres.

„Astfel, banii se multiplică prin investiții în proiecte strategice de infrastructură sau de energie. Este o soluție prin care câștigă atât cetățeanul (pensie mai mare), cât și țara (capital pentru proiecte majore, precum autostrăzi sau spitale)”, a explicat Nazare.

Acesta a adăugat că, totodată, a susținut un produs de pensie paneuropean care să fie „portabil”, adică, dacă un român lucrează în mai multe țări din UE, să își poată lua pensia cu el simplu, fără birocrație.

„Am cerut însă un tratament fiscal corect: produsele europene nu trebuie să fie avantajate în detrimentul celor naționale, pentru a nu crea dezechilibre”, a precizat șeful de la Finanțe.

Ministrul Alexandru Nazare a avut, în marja reuniunii, o serie de întâlniri bilaterale cu miniștrii de Finanțe din alte țări europene: Lars Klingbeil (Germania), Alena Schillerova (Cehia), Clyde Caruana (Malta).

„Am promovat activ, și cu această ocazie, candidatura României pentru a găzdui sediul Autorității Vamale Europene. Bucureștiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, mai ales datorită experienței pe care o are deja prin găzduirea Centrului Cyber UE la București, iar susținerea partenerilor noștri este foarte importantă. Voi continua să promovez la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiții și pentru instituții care să lucreze cu adevărat în serviciul cetățeanului”, a mai transmis ministrul Finanțelor.