Ministrul Justiției, întrebat cât a contat dorința lui Potra de a se preda: „Sigur că are o semnificație juridică” / „Acuzații deosebit de grave”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a descris extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai drept „un rezultat foarte bun pentru autoritățile române”, joi, la Digi24, unde a oferit detalii despre procedura care îl vizează pe șeful mercenarilor, vizat de un mandat de arestare preventivă într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională.

Oficialul a explicat ce se va întâmpla în continuare cu Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, care sunt urmăriți penal în același dosar.

„În acest moment, domnul Horațiu Potra și cei care au fost urmăriți internațional de România, împreună cu dânsul, sunt aduși în România, la capătul unui efort de cooperare judiciară, desfășurat de Ministerul Justiției, împreună cu celelalte autorități ale statului, un rezultat foarte bun pentru autoritățile române, urmând ca dânșii, bineînțeles, să urmeze procedurile judiciare în țară, în conformitate cu prevederile legale”, a declarat Radu Marinescu.

El a spus despre cei trei că „sunt sub puterea unui mandat de arestare, astfel încât acest mandat de arestare își urmează cursul”.

„Bineînțeles că sunt privați de libertate și urmează să se înfățișeze la organele judiciare, în conformitate cu procedurile care sunt în curs, în fața organelor judiciare având, bineînțeles, posibilitatea legală de a-și realiza toate apărările”, a explicat ministrul.

Întrebat cât a contat că Horațiu Potra a vrut să se predea autorităților române, ministrul Justiției a explicat: „Poziția persoanei care este vizată de cererea de extrădare sigur că are o semnificație juridică (…). Eu cred că a contat cu cooperare judiciară foarte eficientă pe care noi am desfășurat-o”.

El a spus că acuzațiile din dosar sunt „deosebit de grave”.

„Sunt dosare cu acuzații deosebit de grave. Făcând abstracție de calitatea mea de avocat, nu am cunoștință să fi existat astfel de cauze anterior. Indiferent dacă au existat sau nu, o astfel de cauză trebuie tratată cu maximă seriozitate, cu obiectivitate, cu imparțialitate, cu respectarea procedurilor penale, pentru că interesul societății, al nostru, al tuturor, este să se stabilească adevărul și, dacă există responsabilități, acestea, bineînțeles, să fie și valorificate judiciar”, a mai declarat ministrul Radu Marinescu.

Ministerul Justiției a anunțat, joi, că Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, „au fost aduși pe teritoriul național, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare” din Dubai. Aceștia sunt acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.