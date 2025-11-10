Ministrul Justiției spune că nu a semnat plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

Ministrul Justiției, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat luni seară pentru G4Media că nu a semnat plângerea care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzată de CSM de „incitare la violență, ură sau discriminare” prin declarațiile despre pensiile magistraților.

Ministrul Radu Marinescu a explicat că „plângerea este o modalitate de sesizare a ordonanței de urmărire penală care implică existența unei vătămări personale”, iar „acuzația de incitare la ură sau discriminare ar putea fi reclamată de judecători sau procurori, dar nu de către un organism administrativ”.

„Dincolo de asta, demersul pare mai degrabă un exercițiu de atitudine publică decât un act juridic efectiv orientat spre tragerea la răspundere penală. Este discutabilă tipicitatea obiectivă și subiectivă pentru acuzație (…). Nu am participat la ultima ședință de plen fiind în sedința de guvern la aceeași oră și nu am cunoștință când și în ce context s-a luat această decizie, nu am votat sau semnat”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Declarația oficialului vine în contextul în care, luni, CSM a acuzat-o pe vicepremierul Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Instituția a anunțat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”, un demers fără precedent.

Într-o emisiune de sâmbătă de la Digi24, Oana Gheorghiu comparase sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le transmisese angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Contactată luni de HotNews, Oana Gheorghiu a spus că nu comentează demersul CSM.