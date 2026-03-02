Ministrul Mediului acuză „o minciună repetată obsesiv” pe tema barajului de la Mihăileni. „O să depunem toate documentele ca să nu mai fie vulnerabil juridic pe viitor”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reclamat un „scandal populist” pe tema barajului de la Mihăileni, spunând că Parlamentul „nu mai știe care este realitatea” din cauza unei „minciuni repetate obsesiv”.

Luni, în Parlament, unde a fost chemată de PSD pentru a da explicații, Diana Buzoianu a spus că barajul de la Mihăileni „va fi realizat în continuare” și că „a spune că rolul de oprire a inundațiilor astăzi este blocat este o minciună”.

„Sunt un pic îngrijorată, pentru că o minciună care a fost spusă de foarte multe ori a ajuns inclusiv în Parlament, Parlamentul României fiind astăzi în punctul în care nu mai știe care este realitatea. O minciună însă repetată obsesiv nu este și adevăr. Așa că haideți să clarificăm un pic care este adevărul. Nu suntem în fața unei crize care este surpriză și care nu poate să fie reparată. Nu suntem nici măcar în fața unui conflict politic, pentru că ne dorim cu toții același lucru, și anume acest baraj să fie funcțional. Suntem însă în fața unui scandal populist”, a declarat ea, citată de Agerpres.

„Circulă în Parlament o intoxicare”

Ministrul Mediului susține că barajul de la Mihăileni „a fost vulnerabilizat, pentru că documentele care stăteau la baza acestui proiect de infrastructură au fost de-a lungul timpului vulnerabile juridic”.

„Circulă în Parlament, cumva, o intoxicare că Mediul este împotriva infrastructurii critice. În realitate, interesul strategic pe care noi îl avem cu privire la aceste lucrări este mână-n mână cu securitatea juridică. Niciun drum, nicio autostradă, nicio construcție, niciun baraj nu poate să existe și nu este sigur dacă nu este și sigur din punct de vedere legislativ, dacă nu are securitate juridică”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ea a spus că își dorește lucrări „realizate în regulă” din punct de vedere juridic, „care să nu fie vulnerabilizate ulterior pentru oameni, pentru mediu”.

„La barajul Mihăileni noi o să depunem toate documentele necesare ca acest baraj să nu mai fie vulnerabil pe viitor juridic. Dar întrebarea este câte astfel de proiecte au fost blocate de-a lungul timpului pentru grabă politică și apoi, când aceste proiecte sunt vulnerabilizate, cât scandal politic ar trebui să fie făcut pentru fiecare dintre ele. Răspunsul pe scurt este că avem nevoie de lucrări făcute temeinic și le vom face”, a conchis ministrul.

Chemarea ministrului USR al Mediului vine într-o perioadă în care PSD a anunțat o consultare în care analizează inclusiv posibilitatea unei guvernări fără USR. Tot luni, senatorul USR Ștefan Pălărie a anunțat că partidul său îl cheamă pe ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, săptămâna viitoare la „Ora Guvernului”, în Senat, acuzându-l că „a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR”.