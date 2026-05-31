Ministrul Muncii anunță modificări la legea salarizării, „după primele consultări”: „Am găsit probleme reale”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat duminică seară „concluzii după primele consultări pe legea salarizării” și a declarat că „există situații care trebuie reanalizate” și „soluții care trebuie ajustate”, însă „nu desfășurăm negocieri salariale”.

Oficialul a precizat că în această săptămână au avut loc „două sesiuni generale de informare”, cu cu instituțiile publice și cu partenerii sociali, iar apoi „au urmat consultările cu familiile ocupaționale din Sănătate și Cultură, Educație, instituții autofinanțate și familia Apărare și Ordine Publică”.

„Aproape 100 de persoane au participat deja la discuții. Calendarul consultărilor este public și continuăm întâlnirile în săptămânile următoare”, a adăugat el.

„Corectăm tot ceea ce poate fi corectat”

Dragoș Pîslaru, care a prezentat proiectul legii salarizării în 25 mai, a menționat că în doar câteva zile a „primit deja sute de observații, atât în cadrul întâlnirilor, cât și în scris”, iar „multe sunt punctuale”, în timp ce „altele ridică probleme de fond care trebuie analizate și, acolo unde este cazul, corectate”.

„Am găsit probleme reale. Unele grile nu sunt încă așezate corect. Există situații care trebuie reanalizate. Există soluții care trebuie ajustate. Și există întrebări legitime la care oamenii așteaptă răspunsuri”, a continuat ministrul.

El a spus că discuțiile „ar fi trebuit purtate cu mult timp în urmă” și că dacă legea ar fi intrat în vigoare la termenul prevăzut inițial, în 2023, „România ar fi avut la dispoziție resurse bugetare semnificativ mai mari pentru a absorbi dezechilibrele și pentru a gestiona tranziția către noul sistem”.

„Astăzi lucrăm într-un context complet diferit. România trebuie să reducă deficitul bugetar, să gestioneze constrângeri fiscale semnificative și să recupereze întârzieri majore în implementarea PNRR. În același timp, ne confruntăm cu riscul pierderii unor fonduri europene importante dacă reformele asumate nu sunt finalizate la timp”, a explicat Pîslaru.

Ministrul Dragoș Pîslaru a mai afirmat că legea salarizării „trebuie adoptată și pusă în aplicare până la 31 august”.

„Corectăm tot ceea ce poate fi corectat. Ascultăm toate observațiile. Analizăm toate propunerile. Încercăm să livrăm cea mai bună variantă posibilă în timpul disponibil. Dar nu desfășurăm negocieri salariale”, a mai declarat el.