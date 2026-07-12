Ministrul Muncii respinge „atacurile mincinoase ale PSD” și explică de ce a demis-o pe „sinecurista PSD” în scandalul azilelor

Ministrul interimar Dragoș Pîslaru a declarat duminică seară despre Alexandra Zară, pe care a demis-o miercuri de la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), că „a fost tot timpul o sinecuristă”.

Ministrul Muncii a demis-o miercuri pe Alexandra Zară și înlocuit-o cu Ana Rădulescu la conducerea ANPDPD, invocând modul în care a acționat instituția în cazul azilelor ilegale din Bihor.

Duminică seară, Pîslaru a revenit cu noi declarații și a respins ceea ce a descris drept „atacurile mincinoase ale PSD din ultimele zile” pe tema deciziei sale de a o demite pe Zară, pe care a acuzat-o în postarea din această seară că este o „sinecuristă PSD” și ocupa funcția de președintă a ANPDPD „numai din considerente politice”.

„A ocupat doar funcții politice din partea PSD și a fost plimbată de partid de la Primăria Sector 5, la Parlament și la Guvern doar pentru că era membră PSD. Nu a condus niciodată nicio structură relevantă, dar a fost pusă de PSD să conducă o echipă de peste 70 de profesioniști de la ANPDPD”, a declarat Dragoș Pîlsaru.

El a amintit că Alexandra Zară este fiica consilierului general AUR Ovidiu Zară din Consiliul Municipiului București.

„Cât privește activitatea sa profesională, absolut nimic din CV-ul doamnei Zară nu putea vreodată să justifice numirea ei, la 26 de ani, în funcția de președinte ANPDPD. Nicun loc de muncă în sectorul privat, niciun loc de muncă pentru care să fi concurat vreodată, nicio experiență de conducere. Doamna Zară a fost numită în acea funcție numai din considerente politice”, a adăugat ministrul interimar al Muncii.

Ce a spus despre înlocuitoarea pe care a numit-o

Dragoș Pîslaru a declarat că Ana Rădulescu, pe care a numit-o la conducerea ANPDPD după ce a demis-o pe Alexandra Zară, „nu este și nu a fost niciodată membră a vreunui partid politic”.

„Am înlocuit o domnișoară cu 27 de ani de viață cu un profesionist cu peste 30 de ani experiență profesională în domeniu. Diferența de pregătire dintre cele două se vede de pe Lună și e suficient să pui CV-urile în oglindă.

El a acuzat PSD că „nu pare să priceapă că oamenii s-au săturat de PCR: pile, cunoștințe și relații”.

„Iar pentru că toată strategia PSD tocmai pe PCR se bazează, devin disperați atunci când văd că o sinecură este înlocuită de un om cinstit și profesionist. Așa că vin să facă spume pe internet, crezând că manipularea îi mai poate salva. Am o veste proastă, domnilor de la PSD: din păcate pentru voi, nu mai merge cu manipularea”, a conchis Dragoș Pîslaru.