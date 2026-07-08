Primele măsuri anunțate de ministrul Muncii după cazul azilelor ilegale din Bihor: o demitere și mai multe solicitări de sancțiuni

Alexandra Zară a fost demisă miercuri din funcția de președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a anunțat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

„Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor”, a explicat Pîslaru cu referire la azilele ilegale din Bihor ale lui Viorel Pașcă, reținut și pus sub control judiciar într-un dosar al DIICOT.

Despre Zară, G4Media a scris că a participat pe 30 iunie la operațiunea militarizată a procurorilor DIICOT împotriva lui Viorel Pașca, fiind anunțată despre operațiune chiar înaintea ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru.

Zară a fost numită în funcție în iulie 2025 de premierul Ilie Bolojan la propunerea ministrului Muncii, Florin Manole (PSD). Anterior, Zară fusese consiliera premierului PSD Marcel Ciolacu, potrivit CV-ului său oficial.

Alte măsuri anunțate de ministru

Ministerul interimar al Muncii a mai anunțat că a solicitat lui Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

De asemenea, a solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor.

„Am dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative”, mai spune Pîslaru.

Acuzațiile DIICOT

Viorel Pașca este acuzat de către anchetatori de exploatarea a sute de persoane persoane vulnerabile. Conform autorităților, gruparea condusă de acesta a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale.

Avocatul lui Pașca spune că acesta este „categoric nevinovat”.

În 2 iulie, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor DIICOT privind arestarea preventivă a celor cinci membri ai familiei Pașca și a coordonatoarei asociației, instanța dispunând măsura controlului judiciar în cazul acestora.









