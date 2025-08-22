Ministrul olandez de Externe a demisionat, după ce Guvernul nu s-a înțeles pe sancțiunile împotriva Israelului

Caspar Veldkamp, ministrul olandez de Externe demisionar, face declarații în fața presei la Ministerul Afacerilor Generale, după ședința de Guvern. Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Ministrul olandez de Externe, Caspar Veldkamp, și-a dat demisia vineri, după ce, în ședința de Guvern, nu s-a reușit ajungerea la un acord privind sancțiunile împotriva Israelului, transmite AFP.

„Văd că nu sunt în măsură să iau măsuri suplimentare semnificative pentru a spori presiunea asupra Israelului”, a declarat Veldkamp pentru agenția ANP, după dezbaterea din cabinet pe tema posibilelor sancțiuni, care a rămas blocată.

Luna trecută, Veldkamp i-a declarat indezirabili în Țările de Jos pe miniștrii israelieni de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich.

Joi, ministrul afirmase că dorește să facă pași suplimentari împotriva Israelului, dar ulterior a recunoscut că nu are încredere că ar putea acționa eficient în săptămânile sau lunile următoare.

Ministrul a declarat că măsurile propuse de el au fost „discutate serios”, dar s-au lovit de opoziție în ședințele succesive de guvern.

„Simt că sunt constrâns în a stabili direcția pe care o consider necesară ca ministru de externe”, a spus el.

Olanda s-a numărat printre cele 21 de state care au semnat joi o declarație comună prin care au condamnat aprobarea de către Israel a unui proiect major de colonizare în Cisiordania, considerându-l „inacceptabil și contrar dreptului internațional”.