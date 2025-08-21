Cu binecuvântarea SUA, Israelul demarează un nou plan de colonizare în Cisiordania care va face un stat palestinian imposibil, spun criticii

„Acest plan va izola Ierusalimul de împrejurimile sale palestiniene, îl va scufunda în blocuri masive de așezări” și va fragmenta Cisiordania „în enclave deconectate, asemănătoare cu închisorile în aer liber”, a avertizat Autoritatea Palestiniană, potrivit BBC.

Guvernul israelian a aprobat miercuri un nou proiect major de colonizare în Cisiordania ocupată în zona controversată cunoscută sub numele E1, aflată la est de Ierusalim, o decizie criticată de mai multe state și de ONU – dar nu și de SUA.

Prin reluarea proiectului propus pentru prima dată în 1994, care presupune aproximativ 3.500 de locuințe noi pe o linie care traversează Cisiordania, ministrul finanțelor Bezalel Smotrich a dezvăluit intențiile guvernului său.

El a declarat că „aprobarea planurilor de construcție în E1 îngroapă ideea unui stat palestinian și continuă numeroasele măsuri pe care le luăm în teren ca parte a planului de suveranitate de facto”.

Controversa zonei E1

E1 („East 1”) se referă la o bucată de 12 kilometri pătrați de teren necolonizat la est de Ierusalim, scrie Leonie Fleischmann, lector universitar în politică internațională la City St George’s, Universitatea din Londra, într-o analiză pentru platforma The Conversation.

Terenul se află în interiorul granițelor celei de-a treia colonii israeliene ca populație din Cisiordania, Ma’ale Adumim.

În 1975, Israelul a expropriat 30 de kilometri pătrați de teren pe care se aflau odată șapte sate palestiniene.

Aici, israelienii au construit Ma’ale Adumim, unul dintre cele trei blocuri de așezări israeliene care formează un „inel exterior” în jurul granițelor municipale ale Ierusalimului, definite de Israel.

Autoritățile israeliene se referă la aceste blocuri ca la „fapte concrete”. Ele au fost inițiate în Cisiordania de către guvernul israelian după războiul din 1967 pentru a asigura protecția centrelor populației israeliene împotriva potențialelor atacuri.

Zona E1, aflată la est de Ierusalim și adiacentă coloniei Ma’ale Adumim. Infografic: Omar Zaghloul / AFP / Profimedia

Astăzi, aproape 40.000 de israelieni locuiesc în Ma’ale Adumim – în mare parte israelieni laici și evrei din diaspora care s-au mutat în Israel.

Spre deosebire de avanposturile israeliene improvizate care sunt răspândite în zona rurală a Cisiordaniei, Ma’ale Adumim a fost desemnată oraș de către Israel în 2015.

Planul de dezvoltare E1 ar implica o extindere semnificativă a așezării existente.

Toate construcțiile din Ierusalimul de Est și Cisiordania sunt considerate ilegale în conformitate cu dreptul internațional, dar planurile E1 sunt în mod special controversate.

În centrul controversei se află viabilitatea unui stat palestinian. Construcțiile israeliene în E1 ar împărți Cisiordania în două părți separate, făcând imposibilă înființarea unui stat palestinian continuu cu Ierusalimul de Est drept capitală, scrie Leonie Fleischmann.

Un plan vechi, care s-a lovit de opoziția administrațiilor americane

Planul de dezvoltare a zonei E1 a fost propus pentru prima dată în 1994 de către primul ministru israelian de atunci, Yitzhak Rabin, pentru a se asigura că Ma’ale Adumim va face parte dintr-un „Ierusalim unit”.

Acest lucru a fost reafirmat ulterior de Shimon Peres în timpul mandatului său de prim-ministru în 1996, ca parte a schimburilor teritoriale propuse în cadrul unui acord de pace permanent.

În 2005, aceste planuri au fost înghețate după ce administrația americană condusă de George W. Bush a informat Israelul că colonizarea zonei E1 ar „contraveni politicii americane”.

Planul a fost reluat de actualul prim-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, în 2012, în semn de răspuns pentru extinderea statutului de non-membru al Palestinei de către Organizația Națiunilor Unite. Însă acesta a fost apoi suspendat timp de opt ani din cauza presiunilor internaționale.

În 2020, cu o săptămână înaintea celui de-al treilea scrutin național organizat în Israel într-un singur an, Netanyahu s-a angajat să reia proiectul E1, în speranța de a obține voturi și de a atrage partidele ultranaționaliste într-o potențială coaliție.

În 2022, Netanyahu a reînnoit planurile de construcție E1, cu câteva săptămâni înainte de vizita în Israel a președintelui american de atunci, Joe Biden.

Critici internaționale

Autoritatea Palestiniană, care guvernează părți din Cisiordania care nu se află sub controlul deplin al Israelului, a condamnat aprobarea planurilor de colonizare.

„Acest plan va izola Ierusalimul de împrejurimile sale palestiniene, îl va scufunda în blocuri masive de așezări” și va fragmenta Cisiordania „în enclave deconectate, asemănătoare cu închisori în aer liber”, a declarat ministerul de externe al Autorității Palestiniene.

De asemenea, a afirmat că aprobarea constituie „implicarea oficială a Israelului în crimele de colonizare, anexare, genocid și strămutare forțată” – acuzații pe care Israelul le respinge de mult timp.

Ministerul de Externe al Autorității Palestiniene a făcut apel la „măsuri internaționale concrete, inclusiv sancțiuni, pentru a obliga Israelul să înceteze planurile sale coloniale (…) și să respecte consensul internațional privind soluționarea problemei palestiniene”.

Ministrul britanic de externe David Lammy a declarat că dacă planurile E1 ar fi puse în aplicare, acestea „ar diviza statul palestinian în două, ar constitui o încălcare flagrantă a dreptului internațional și ar submina în mod critic soluția celor două state”.

„Guvernul israelian trebuie să revocă această decizie”, a adăugat el.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, s-a alăturat, de asemenea, apelurilor pentru revocarea extinderii coloniei „ilegale”.

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a respins, de asemenea, planurile E1, afirmând: „Soluția celor două state este singura modalitate de a ajunge la o pace justă și cuprinzătoare”.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că construirea de așezări încalcă dreptul internațional și „împiedică negocierea unei soluții cu două state și încetarea ocupației israeliene a Cisiordaniei”.

SUA susțin decizia

Statele Unite nu au făcut niciun comentariu imediat. Declarațiile prealabile au fost însă favorabile.

Când a fost întrebat luni de postul de radio al armatei israeliene despre poziția administrației Trump față de colonia din E1, ambasadorul Mike Huckabee a declarat: „Decizia privind dezvoltarea masivă a zonei E1 aparține guvernului israelian. Prin urmare, nu vom încerca să evaluăm aspectele pozitive sau negative ale acestei decizii.”

„În general, aceasta nu constituie o încălcare a dreptului internațional. De asemenea, este de datoria noastră să recunoaștem dreptul israelienilor de a trăi în Israel”, a spus el.

Recent, Jerusalem Post a relatat de asemenea că administrația Trump susține reactivarea planurilor de dezvoltare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că „o Cisiordanie stabilă asigură securitatea Israelului și este în concordanță cu obiectivul acestei administrații de a realiza pacea în regiune”.