Ministrul palestinian de externe afirmă că recunoașterea țării sale aduce mai aproape independența și suveranitatea

Ministrul palestinian de externe, Varsen Aghabekian Shahin, a declarat că țările care recunosc un stat palestinian în această săptămână fac un pas ireversibil care păstrează soluția cu două state și apropie independența și suveranitatea palestiniană.

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial duminică un stat palestinian, alăturându-se altor națiuni într-o mișcare care vizează reînvierea impulsului pentru o soluție cu două state, dar care a fost criticată de Israel și Statele Unite.

„Acum este momentul. Mâine este o dată istorică pe care trebuie să construim. Nu este sfârșitul”, a declarat Shahin reporterilor din Ramallah.

„Este o mișcare care ne apropie de suveranitate și independență. S-ar putea să nu pună capăt războiului mâine, dar este un pas înainte, pe care trebuie să-l construim și să-l amplificăm”, a spus ea, referindu-se la campania militară de aproape doi ani a Israelului în Gaza.

Netanyahu spune că nu va exista niciodată un stat palestinian

Israelul a criticat aspru această măsură, unii miniștri respingând-o ca fiind irelevantă, spunând că nu schimbă realitățile de pe teren. Alții au insistat că un stat palestinian poate fi realizat doar prin negocieri directe între israelieni și palestinieni. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat luna aceasta că nu va exista niciodată un stat palestinian .

Shahin a declarat că Israelul nu are nicio intenție de a negocia, citând remarcile lui Netanyahu la o ceremonie din această lună privind construirea unei noi așezări în Cisiordania, care ar separa comunitățile palestiniene din nord de cele din sud.

„Această recunoaștere nu este cu siguranță simbolică. Este un pas practic, tangibil și ireversibil pe care țările trebuie să îl facă dacă sunt implicate în păstrarea soluției cu două state”, a declarat Shahin.

Franța și Arabia Saudită au condus eforturile de a relansa impulsul pentru soluția cu două state, mai multe țări urmând să recunoască un stat palestinian în această săptămână la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a respins eforturile drept o „cascadorie contraproductivă”.

Israelul s-a confruntat cu o izolare diplomatică crescândă în acest an, deoarece mulți dintre cei mai apropiați aliați ai săi, cu excepția SUA, au condamnat atacul său asupra Gazei. Unii au sancționat miniștri israelieni pentru incitare la violență împotriva palestinienilor.

Shahin a declarat că presiunea politică asupra Israelului trebuie să se îndrepte către măsuri economice „pentru a trage Israelul la răspundere și a proteja poporul palestinian”.

„Astăzi, Gaza arde. Astăzi, Gaza este distrusă. Astăzi, în Gaza, oamenii sunt uciși sistematic”, a declarat Shahin, acuzând Israelul de genocid în Gaza, o acuzație pe care Israelul o neagă.

O Comisie de Anchetă a Națiunilor Unite a anunțat săptămâna trecută că a ajuns la concluzia că Israelul a comis genocid în Gaza, o constatare la care au ajuns și o asociație de cercetători, Amnesty International, și două importante grupuri pentru drepturile omului din Israel.