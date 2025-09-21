Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. „Un pas ireversibil către pace”

Marea Britanie a anunțat duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, după ce Israelul nu a îndeplinit condițiile stabilite anterior, între care o încetare a focului în războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani. Decizia, cu o puternică încărcătură simbolică, aliniează Londra cu cele peste 140 de state care au făcut deja acest pas, notează Reuters.

Canada și Australia au recunoscut, de asemenea, statul Palestina duminică, înaintea Marii Britanii, iar alte țări sunt așteptate să facă acest pas în cursul acestei săptămâni, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

„Astăzi, pentru a readuce speranța păcii între palestinieni și israelieni și a soluției celor două state, Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina”, a declarat premierul Keir Starmer pe X.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Gestul riscă să irite Israelul și principalul său aliat, Statele Unite, și are o semnificație specială având în vedere rolul Marii Britanii în crearea statului Israel după cel de-Al Doilea Război Mondial și relația de aliat apropiat pe care Londra a avut-o de-a lungul deceniilor.

Într-o decizie care l-a pus pe Keir Starmer în contradicție cu președintele american Donald Trump, Marea Britanie a transmis Israelului, în iulie, un ultimatum: va recunoaște statul Palestina dacă Israelul nu va lua măsuri pentru a pune capăt „situației îngrozitoare” din Gaza.

Husam Zomlot, șeful Misiunii Palestiniene la Londra, a numit decizia „o recunoaștere mult întârziată”, subliniind că „nu este vorba despre Palestina, ci despre îndeplinirea de către Marea Britanie a unei responsabilități solemne”. „Este un pas ireversibil către dreptate, pace și corectarea nedreptăților istorice”, a adăugat el într-un comunicat.

Starmer declarase în iulie că Marea Britanie va recunoaște statul Palestina dacă Israelul nu ajunge la un acord de încetare a focului cu militanții Hamas, nu permite intrarea unui ajutor umanitar suplimentar în Gaza, nu garantează că nu va anexa Cisiordania și nu se angajează într-un proces de pace care să ducă la soluția celor două state.

„De la acel anunț din iulie, de fapt, odată cu atacul asupra Qatarului, încetarea focului este practic spulberată, iar perspectivele sunt sumbre”, a spus David Lammy, menționând că Israelul a avansat și cu un plan de colonizare.

Starmer s-a confruntat și cu presiuni din partea mai multor parlamentari din propriul partid, nemulțumiți de creșterea numărului de morți în Gaza și de imaginile cu copii înfometați.

Canada a fost prima țară din G7 care a recunoscut oficial statul Palestina

Premierul canadian Mark Carney a anunțat pe X că Palestina a fost recunoscută de Canada ca stat. Astfel, Canada a fost prima țară din grupul G7 care a recunoscut oficial statul palestinian, urmată imediat de Australia și Marea Britanie.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

„Recunoașterea statului Palestina, condus de Autoritatea Palestiniană, dă putere celor care caută coexistența pașnică și sfârșitul Hamas. În niciun caz aceasta nu legitimează terorismul și nu reprezintă o recompensă pentru el”, a precizat Carney.

El a adăugat că Autoritatea Palestiniană a oferit „angajamente directe” față de Canada privind reformarea guvernanței, organizarea de alegeri generale în 2026 în care Hamas „nu poate avea niciun rol” și demilitarizarea statului palestinian.

Australia a anunțat, de asemenea, recunoașterea statului Palestina

Australia a recunoscut oficial duminică statul Palestina, a anunțat premierul Anthony Albanese într-un comunicat.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Albanese a precizat că Australia face acest pas alături de Canada și Marea Britanie, ca parte a unui efort de a relansa perspectiva unei soluții cu două state, care să înceapă cu o încetare a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor de acolo. Declarația a fost făcută împreună cu ministrul australian de externe Penny Wong.

„Hamas nu trebuie să aibă niciun rol în Palestina”, se mai arată în comunicat.