Ministrul Radu Miruță, detalii despre doborârea dronei în Galați: „O misiune reușită”

Drona intrată duminică dimineață în România dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de avioane de vânătoare F-18 spaniole, la nord de Galați, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruţă, care i-a felicitat pe piloţii spanioli şi militarii români de la centrul de comandă „pentru o misiune reuşită”.

Ministrul Apărării nu a precizat despre ce dronă este vorba, cui aparține.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a scris Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.

La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată, potrivit ministrului.

„Felicitări piloților spanioli si militarilor români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a conchis ministrul.