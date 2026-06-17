Ministrul rus de externe îndeamnă Israelul să respecte memorandumul SUA-Iran într-o discuție cu omologul iranian

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a subliniat miercuri importanța ca Israelul să respecte memorandumul de înțelegere pe care Iranul și Statele Unite intenționează să îl semneze vineri în Elveția, în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian Abbas Araghchi, transmite EFE, conform Agerpres.

„S-a subliniat importanța ca toate părțile implicate în conflictul armat, inclusiv Israelul, să respecte ce s-a convenit, fără excepție”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe.

Serghei Lavrov și-a exprimat sprijinul pentru acordurile obținute „prin mediere pakistaneză și qatareză privind dezescaladarea tensiunii din regiune”.

De asemenea, el a comunicat „dispoziția constantă a Rusiei de a contribui la eforturile de soluționare a crizei iraniene, punând accent pe experiența și competența sa unică”.

În cadrul acestei conversații, inițiate de Teheran, Araghchi l-a informat pe Lavrov despre „stadiul pregătirilor pentru semnarea memorandumului de înțelegere, care ar trebui să stabilească încheierea conflictului din Orientul Mijlociu și să înceapă negocierile pentru încheierea unui acord amplu între Iran și SUA”.

Deși detaliile acordului nu sunt cunoscute, președintele american Donald Trump a explicat că „este foarte simplu. Asta spune: Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”. Și a adăugat că strâmtoarea Ormuz va fi deschisă „fără taxe de trecere”.

Președintele Trump nu a ezitat să îl critice pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, căruia i-a cerut să fie „mai responsabil” în privința Libanului, afirmând că nu este mulțumit de modul în care a acționat în țara vecină și nici de de ofensiva sa împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah.

Deși a afirmat că acordul cu Iranul va continua chiar și luând în considerare posibile acțiuni viitoare ale Israelului, președintele Donald Trump a dezaprobat acțiuni israeliene precum lansarea de atacuri pe teritoriul libanez în plin proces de negociere între SUA și Iran.

Liderii G7, reuniți de luni până miercuri la Evian, în Franța, sunt de acord că Israelul trebuie să pună capăt ofensivei sale în Liban și să se retragă din partea ocupată, precum și că va fi nevoie de o nouă forță multinațională care să sprijine armata libaneză pentru a recâștiga controlul asupra teritoriului, în detrimentul Hezbollah.