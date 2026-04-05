Ministrul Sănătății, despre procesul cu Pfizer: „Banii oricum îi vom da. Avem două variante” / „Am distrus undeva la 3,5 milioane de doze”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre procesul pierdut cu Pfizer în primă instanță și s-a arătat încrezător în șansele de a convinge compania să ofere alte produse în contul sumei de 600 de milioane de euro pe care o datorează România pentru cele 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19.

Duminică, la Antena 3, oficialul a spus că „lucrurile sunt foarte simple” și că statul român va fi nevoit oricum să achite suma restantă către Pfizer.

„Am speranța că aceste negocieri vor duce într-o direcție bună și că putem introduce în România medicamente de care oamenii au nevoie. Banii oricum îi vom da. Am văzut și aici tot felul de speculații și de discuții. Lucrurile sunt foarte simple. Indiferent că ne convine sau că nu ne convine, astăzi avem această factură (…). Avem două variante, plătim banii și aducem vaccin pe care îl distrugem sau încercăm un efort de echipă (…) ca de acești bani sau măcar de un procent mare din această sumă să putem introduce niște medicamente noi pentru oameni”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a precizat că România nu ar avea unde să depoziteze cele 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, dar că „în motivarea curții de la Bruxelles este scris că ele urmează a fi livrate etapizat, deci nu ne trezim cu toată cantitatea odată”.

„Undeva la 19 euro costă o doză, aproximativ. Nu știu costul de distrugere. Am distrus și noi undeva la 3,5 milioane de doze de vaccin, care au expirat în anul 2023-2024”, a continuat ministrul.

Rogobete spune că nimeni nu a forțat România să cumpere vaccinurile

Ministrul Sănătății a amintit că statul român avea la dispoziție cinci zile să refuze contractul.

„Comisia Europeană și compania, concret, au trimis în mai 2021 oferta pentru un nou contract, adică al treilea contract, cu o cantitate de 39 de milioane de doze. La momentul respectiv, în stocurile din România, de la toți cei patru producători, erau aproximativ 11 milioane de doze, suficient pentru anul respectiv și, la cum mergea vaccinarea, suficient și pentru anul următor. Foarte important, nu era ultimul contract care putea fi făcut această companie”, a adăugat Alexandru Rogobete.

El a spus că „nu era ultimul contract posibil cu această companie pentru vaccin”, dar „România a ales să nu spună nimic, drept dovadă s-a considerat aprobare tacită și s-a activat contractul”.

„Singurul care în acea perioadă era ancorat în realitate, asta spun acum, când văd cifrele și ceea ce s-a întâmplat, a fost ministrul Nazare, care și-a dat seama de aceste cantități uriașe, văzând și celelalte contracte, cu ceilalți producători, și care nu a dorit să semneze. Mă rog, urmare acestei realități a fost schimbat din funcție”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete.