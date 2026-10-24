Ministrul Sănătății promite un nou mecanism de plată a gărzilor făcute de medici. Vor fi plătiți și rezidenții

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Iaşi, că una dintre priorităţile mandatului său vizează gărzile medicilor şi rezidenţilor şi plata acestora, informează Agerpres.

„Priorităţile acestui mandat sunt adaptarea progresivă a tarifului de gardă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru medicii care realizează o gardă va exista un tarif. Pentru cei care vor face două gărzi, pentru a doua gardă tariful va fi mai mare. Pentru cei care fac a treia gardă pe lună, tariful va fi şi mai mare. Este un mecanism de stimulare, pe deoparte, dar şi de plată pentru măsurarea muncii şi pe măsura epuizării. Şi da, susţin plata gărzilor pentru rezidenţi, inclusiv pentru cei de anul 1. Concret, când îmi doresc ca acest lucru să se întâmple? În primele trei luni de mandat”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Acesta a reamintit că, în primul său mandat la conducerea Ministerului Sănătăţii, a reuşit, prin acte normative succesive, să reorganizeze modul de funcţionare a gărzilor.

„Gărzile au fost segmentate pe mai multe categorii, gărzi de urgenţă, gărzi de monitorizare, gărzi la domiciliu, şi, pentru procedurile moderne intervenţionale, am reuşit să intervenim într-un caz”, a afirmat el.

Alexandru Rogobete a mai spus că, prin modificarea actelor normative de funcţionare a spitalelor a reuşit ca, acolo unde este posibil, zona de ambulatoriu de specialitate fie adaptată în funcţie de nevoia unităţii medicale, şi flexibilizarea activităţii medicilor.

„Mai mult decât atât, am modificat legislaţia astfel încât spitalele, sigur, unde se poate şi unde lucrurile o cer, blocul operator să poată fi utilizat în două ture, astfel încât o parte din medici să vină dimineaţa, iar o altă parte după-amiaza”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a adăugat că a făcut acest lucru pentru „ca listele de aşteptare să scadă, iar pacienţii să beneficieze de cât mai multe servicii medicale”.