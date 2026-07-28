Ministrul Transporturilor compară TAROM cu un „pacient foarte bolnav” aflat pe patul de spital

Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, a declarat marți că TAROM nu trebuie să se închidă, ci că trebuie să funcţioneze în măsura în care statul român, ca acţionar, identifică soluţii pentru ca transportatorul aerian național „să se ridice de pe patul de spital pe care se află”, relatează News.ro.

Radu Miruţă a susținut marți o conferinţă de presă pentru a explica de ce fostul director al TAROM a fost destituit din funcție săptămâna trecută.

„Consiliul de Administraţie a constatat – şi vă pot prezenta documentul negru pe alb – mi-a comunicat că directorul TAROM nu şi-a făcut treaba. Motiv pentru care nu şi-a dat demisia, ci a fost destituit. Asta este sancţiunea apreciată de Consiliul de Administraţie. Că este destituit un om care în mod constant, pe unde s-a plimbat, pus de Partidul Social Democrat cu pixul, nu şi-a făcut treaba, iar atunci când a fost luat la întrebări a început să dea din colţ în colţ”, a declarat Radu Miruţă, referindu-se la Bogdan Costaș.

El a subliniat că statul român trebuie să găsească soluţii pentru ca TAROM să funcţioneze în continuare.

„TAROM este o companie esenţială pentru statul român şi datoria mea ca ministru este să întreprind toate măsurile posibile. Sigur, nu pot să mă interpun managementului, dar ca acţionar principal din partea statului român, să fac toate diligenţele pentru ca această companie să funcţioneze. TAROM nu trebuie să moară. TAROM nu trebuie să se închidă. TAROM trebuie să funcţioneze în măsura în care statul român, ca acţionar, identifică soluţii ca acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital unde este”, a declarat ministrul.

TAROM, în pericol să piardă ajutorul de stat acordat de Guvern

El a explicat că dacă planul de restructurare nu este îndeplinit până la finalul anului, atunci Comisia Europeană va lua ajutorul de stat dat Guvernului pentru TAROM.

„Astăzi suntem în situaţia în care, după un plan de restructurare care nu a fost gestionat corespunzător şi între 2024, de când a aprobat Comisia planul de restructurare şi 2026, puteţi dumneavoastră singuri să analizaţi cine a fost ministru şi cum s-a asigurat că acest plan de restructurare va fi îndeplinit. Însă astăzi suntem în luna iulie încă, iar dacă la finalul lunii decembrie 2026, adică peste câteva luni, TAROM nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru TAROM”, a mai afirmat ministrul Miruţă.

El a precizat care sunt paşii pe care doreşte să îi facă în continuare.

„Consider că este decent, cinstit, onest şi de ajutor pentru TAROM să informăm Comisia că cei care au fost în conducere şi şi-au asumat asta nu mai sunt astăzi la conducere. Că ne asumăm ca până la finalul lunii august începutul lunii septembrie să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit pentru a colecta feedback de la Comisie în ce măsură şi în ce grade de libertate ne va accepta acest plan, urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii doi ani”, a mai transmis Radu Miruţă.

Ministrul Transporturilor, acuzații față de fostul director al TAROM

În cadrul conferinței sale de presă, Radu Miruță a reamintit că Bogdan Costaș, fostul director de la TAROM, a ocupat aceeaşi poziţie la Romaero şi a plecat de acolo după ce Corpul de Control al Ministerului Economiei a început verificări.

„Vă amintesc situaţia de la Romaero. Domnul fost director de la TAROM a fost director la Romaero. Eram atunci ministrul Economiei, am trimis o acţiune a Corpului de Control. N-am apucat niciodată să vorbesc cu domnul director atunci la Romaero. La trei zile după ajungerea Corpului de Control, domnul director şi-a cerut plecarea fără să existe măcar o discuţie, să fi pus presiune sau să văd care este rezultatul Corpului de Control”, a declarat ministrul.

„Când a simţit că se apropie verificarea, a plecat. Dulcele Partid Social Democrat i-a găsit domnului director de la Romaero o altă variantă, că nu o să lase omul pe lângă şi l-a pus director la TAROM. Cu pixul. Când a început discuţia despre un buget care n-are nicio legătură cu realitatea, din nou din colţ în colţ. De data asta nu a plecat dumnealui, ci a fost destituit”, a susținut ministrul interimar de la Transporturi.