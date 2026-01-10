VIDEO Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine”

Renee Good, în mașină, înainte de a fi împușcată mortal de un agent ICE. Sursă: captură video Alpha News

Casa Albă a repostat vineri pe rețelele de socializare un videoclip filmat cu telefonul mobil al ofițerului de imigrare american care a împușcat mortal o femeie din Minnesota în mașina ei săptămâna aceasta, un incident care a stârnit proteste la nivel național, informează Reuters.

Imaginile martorilor arată că, la scurt timp după ce a coborât din SUV-ul său și s-a apropiat de vehiculul lui Renee Good, ofițerul ICE și-a scos telefonul mobil și a înregistrat, relatează CNN.

În noul videoclip, Renee Good, în vârstă de 37 de ani, pare calmă și se aude cum îi spune ofițerului: „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” – unele dintre ultimele cuvinte pe care le-a rostit vreodată – cu câteva momente înainte ca ofițerul ICE să deschidă focul în timp ce Good conducea mașina pe stradă.

Clipul de 47 de secunde riscă să inflameze și mai mult tensiunile dintre liderii guvernului statal și local și membrii administrației președintelui Donald Trump, care au oferit relatări complet diferite despre împușcăturile de miercuri dintr-un cartier rezidențial din Minneapolis.

Autoritățile din Minnesota au declarat vineri că vor deschide propria anchetă penală, după ce unii oficiali ai forțelor de ordine statale au afirmat că FBI refuză să coopereze cu anchetatorii statali.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Ce se observă în noile imagini

Videoclipul, obținut de site-ul Alpha News și verificat de Reuters, începe în momentul în care ofițerul Serviciului de Imigrare și Vamă, Jonathan Ross, iese din mașină și se îndreaptă spre SUV-ul Honda al lui Good, care blochează parțial traficul, cu partea din față a mașinii îndreptată spre stradă.

Un câine negru este vizibil pentru scurt timp pe bancheta din spate a mașinii ei, prin geamul din spate deschis.

În timp ce Ross se apropie și începe să înconjoare SUV-ul, Good dă cu spatele câțiva metri înainte de a vorbi cu Ross în mod nonșalant prin fereastra deschisă. Ross continuă apoi să înconjoare vehiculul, unde filmează plăcuța de înmatriculare a SUV-ului și o întâlnește pe soția lui Good, Becca Good, pe stradă.

Ea îi spune: „Nu ne schimbăm plăcuțele în fiecare dimineață, ca să știi. Va fi aceeași plăcuță când vei veni să vorbești cu noi mai târziu. E în regulă. Cetățean american.”

Becca Good, care filma și ea agentul ICE cu propriul telefon, adaugă apoi: „Vrei să te iei de noi? Eu zic să te duci să-ți iei prânzul, băiete.”

Comentariul unui agent ICE

În acel moment, un alt agent ICE se apropie de Honda din partea șoferului, în stânga lui Renee Good, și îi ordonă să coboare din mașină. Se poate vedea cum ea dă puțin înapoi, apoi pune mașina în marșarier și întoarce volanul spre dreapta, aparent încercând să plece, notează Reuters.

În timp ce mașina se deplasează înainte, Ross, care în acel moment se întorsese în fața stângă a mașinii ei, strigă „Whoa!”. Se aud împușcături, iar mașina dispare pentru scurt timp din cadru, în timp ce mâna ofițerului care ține telefonul este zguduită.

Videoclipul arată apoi mașina care se îndreaptă cu viteză pe stradă, în timp ce se aude pe cineva mormăind „Târfă nenorocită”.

CNN a analizat imaginile și relatează că noile imagini par să submineze anumite elemente din versiunea oficială a guvernului cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

Ce spun experții

CNN precizeză că, deși Departamentul Securității Interne susține că Good „bloca” agenții ICE, mai multe mașini – inclusiv una condusă de Ross – au reușit să ocolească vehiculul lui Good înainte de împușcături.

Unii experți au afirmat că decizia lui Ross de a folosi un telefon mobil pentru a înregistra întâlnirea, inclusiv în momentul în care a tras cele trei focuri mortale, ar fi putut să-i afecteze capacitatea de a reacționa eficient în acel moment.

Mai mulți experți care au analizat incidentul au remarcat cât de repede s-a agravat situația și cum Ross și-a limitat răspunsul tactic prin faptul că s-a poziționat atât de aproape de partea din față a vehiculului în timpul confruntării, mai notează CNN.

Sursa citată remarcă faptul că schimburile verbale dintre Good și ofițerul ICE nu au fost aprinse. „Cred că partea cea mai grăitoare este când trece pe lângă ea și ea zâmbește”, a spus fostul comisar de poliție din Philadelphia, Charles Ramsey, un colaborator CNN. „Nu arată deloc a o teroristă internă. Asta e sigur… deși nu știi ce e în mintea ei.”

ICE nu are o politică clară privind înregistrarea interacțiunilor sau incidentelor pe dispozitivele mobile, fie personale, fie guvernamentale, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine federale.

Mărturii divergente

Vicepreședintele JD Vance, care a acuzat-o pe Good că a folosit în mod deliberat mașina ca armă, a repostat videoclipul, spunând că acesta arată că viața ofițerului a fost pusă în pericol.

Alte videoclipuri arată cum Good îndepărtează roțile din față ale mașinii de Ross în timp ce conduce înainte, iar ofițerul ICE trage trei focuri și sare înapoi din fața mașinii. Ultimele două focuri par să fie îndreptate prin geamul lateral al șoferului, după ce bara de protecție din față a mașinii a trecut deja pe lângă picioarele ofițerului.

Nu este clar dacă Ross a fost atins de mașină, dar videoclipurile arată că a rămas în picioare și a mers calm spre autovehicul după împușcături.

Oficialii administrației republicane Trump l-au apărat pe ofițerul ICE și au susținut că el a tras în Good de trei ori în legitimă apărare, acuzând-o pe Good de un act de „terorism intern” – o narațiune descrisă de primarul democrat al orașului Minneapolis, Jacob Frey, ca fiind „gunoi” pe baza imaginilor video.

Good era mama a trei copii, printre care un băiat de 6 ani. Becca Good, soția sa, a dat vineri o declarație pentru Minnesota Public Radio, spunând că „s-au oprit pentru a-și ajuta vecinii”.

„Noi aveam fluierele”, a scris ea. „Ei aveau arme”, o referire la activiștii care avertizează asupra activității ICE suflând în fluiere.

„Renee trăia după o convingere fundamentală: există bunătate în lume și trebuie să facem tot ce putem pentru a o găsi acolo unde se află și pentru a o cultiva acolo unde trebuie să crească”, a spus ea. „Renee era o creștină care știa că toate religiile predau același adevăr esențial: suntem aici pentru a ne iubi unii pe alții, pentru a avea grijă unii de alții și pentru a ne proteja și păstra întregi.”

O pagină GoFundMe creată în beneficiul soției și familiei lui Renee Good a primit donații de peste 1,5 milioane de dolari până vineri după-amiază. Un mesaj de pe pagină anunța că nu se mai acceptă contribuții și că banii vor fi depuși într-un fond pentru familie.

Anchete separate

Mary Moriarty, procurorul șef al comitatului Hennepin din Minneapolis, și procurorul general democrat al statului, Keith Ellison, au declarat vineri că vor deschide propria anchetă privind incidentul.

Agenția principală de anchetă a statului, Biroul de Arestări Penale (BCA), a declarat că va sprijini ancheta. Joi, BCA a declarat că FBI blochează accesul la probe și la interogatoriile martorilor, după ce inițial a fost de acord să coopereze într-o anchetă comună cu autoritățile din Minnesota.

Vineri dimineață, Frey a acuzat administrația Trump că încearcă să predetermine concluziile anchetei prin excluderea anchetatorilor statali.

Oficialii americani, inclusiv Vance, au respins ideea că un ofițer federal ar putea fi acuzat penal la nivel statal. Moriarty a declarat însă că decizia îi aparține.

„Desigur, există probleme juridice complexe atunci când este implicat un ofițer federal. Dar legea este clară: avem competența de a lua această decizie”, a afirmat ea.

Anunțul a subliniat modul în care măsurile severe luate de administrația Trump în materie de imigrație în orașele conduse de democrați au deteriorat încrederea dintre oficialii locali și cei federali.

Joi după-amiază, în Portland, Oregon, un agent al Poliției de Frontieră a Statelor Unite a împușcat și rănit un bărbat și o femeie în mașina lor, după ce a încercat să oprească vehiculul. La fel ca în Minnesota, Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că șoferul a „folosit mașina ca armă” în încercarea de a-l călca pe agent, care a tras în legitimă apărare.

Vineri, DHS i-a identificat pe șoferul și pasagerul răniți ca fiind Luis David Nico Moncada și Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, descriindu-i pe amândoi ca fiind suspectați de apartenență la o bandă din Venezuela și aflați ilegal în SUA. Agenția a declarat că femeia fusese implicată într-un schimb de focuri anterior în Portland. Nu au fost furnizate dovezi în sprijinul acuzațiilor aduse celor doi.

Primarul din Portland, Keith Wilson, repetând afirmațiile lui Frey, a declarat că nu poate fi sigur că relatarea guvernului se bazează pe fapte reale fără o anchetă independentă.

Cele două împușcături au atras mii de protestatari în Minneapolis, Portland și alte orașe din SUA, iar în weekend sunt așteptate și alte demonstrații.

În ambele cazuri, primarii și guvernatorii democrați au cerut retragerea agenților federali, argumentând că prezența lor semăna haos și crea tensiuni inutile pe străzi.