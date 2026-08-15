Minunata casă a Doamnei de Onoare a Reginei Maria, pe Dacia. Irina Procopiu, aristocrata elitelor bucureștene, s-a stins în sărăcie

Pe Bulevardul Dacia, la numărul 57 se află ultima reședință a Irinei Procopiu. O casă nobilă, transformată de Doamna de Onoare a Reginei Maria în salon cultural pentru cei mai importanți muzicieni din Bucureștiul interbelic.

Viața Irinei s-a schimbat în anul 1914, când devine Doamnă de Onoare a Reginei Maria, pe care o însoțește în călătorii și obligații protocolare, la Balcic, la Bran sau în străinătate, cel mai exotic voiaj fiind cel din Maroc, în primăvara anului 1933.

Irina Procopiu i-a stat alături Reginei Maria, a slujit-o, i-a fost prietenă și confidentă până în anul 1938, la moartea suveranei.

În casa din Bulevardul Dacia, Irina Procopiu înființează o Asociație Muzicală, găzduiește concerte, recitaluri, audiții.

Descoperă. pe B365.ro, bijuteria de casă de pe Dacia unde Irina Procopiu era vizitată de Cella Delavrancea, Octavian și Veturia Goga, Ion Marin Sadoveanu, Păstorel Teodoreanu, Alice Voinescu, Ion Pillat, Simona Lahovary și pe marii muzicieni ai timpului.